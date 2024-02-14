الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توجيه من وزير الإسكان بشأن عمارات الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية فى بدر

خلال الجولة
خلال الجولة

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف الوحدات السكنية التى تم ويجرى تنفيذها بمشروع "زهرة العاصمة"، بمدينة بدر، والمخصصة للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة بدر.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه بموقع الوحدات بالمراحل الـ3 الجارى تنفيذها، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ كامل مراحل المشروع، والالتزام بأعلى جودة للتنفيذ، والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، وأعمال الزراعات، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية الدورية، للحفاظ على الحالة العمرانية للموقع، كما وجه بالحفاظ على مظهر واجهات العمارات، والتنسيق مع سكان الوحدات في عدة جوانب ومنها تركيب وحدات التكييف.

واستمع الوزير إلى شرح من المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز مدينة بدر، عن الموقف التنفيذى لمختلف الأعمال بالمشروع، وموقف تخصيص وتسليم الوحدات، والذي أوضح أن المرحلة الأولى تضم 9024 وحدة سكنية، وتم تخصيص 8743 وحدة، وتسليم 8181 وحدة، كما تم الانتهاء من تنفيذ 4704 عمارات بالمرحلة الثانية، وجارٍ الانتهاء من أعمال الموقع العام، بينما يجرى تنفيذ 7080 وحدة بالمرحلة الثالثة بنسبة إنجاز تخطت 70%.

وعقب تفقده مشروعات تطوير محاور الطرق بالمدينة، انتقل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتفقد أعمال تنفيذ الطرق والمرافق بمنطقة التجمع السادس "مثلث الأمل سابقًا" بالقاهرة الجديدة، والتى تبلغ مساحتها 4800 فدان، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة القاهرة الجديدة.


وأوضح وزير الإسكان أن منطقة التجمع السادس "مثلث الأمل سابقًا"، تعد امتدادًا لمدينة القاهرة الجديدة، وتتمتع بموقعها المتميز بين طريق العين السخنة الجديد والطريق الأوسطى، إضافة لقربها من العاصمة الإدارية الجديدة، كما أنها تسهم في خلق مجتمع عمراني متكامل جديد، وتتيح مختلف الفرص الاستثمارية، موجهًا بالإسراع بمعدلات تنفيذ أعمال المرافق والطرق، وربطها بالطرق والمحاور السريعة، لدفع معدلات تنمية تلك المنطقة.

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بمدينة القاهرة الجديدة انتقل الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات زهرة العاصمة

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