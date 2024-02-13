الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس "التنفيذى للمياه" يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بالقليوبية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تفقد رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندس أحمد عبدالقادر، الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بمحافظة القليوبية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وذلك في إطار توجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، بضرورة المتابعة الميدانية للمشروعات.

 

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وأشار المهندس أحمد عبدالقادر، إلى أن مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالقليوبية، تشمل توصيل خدمة الصرف الصحي لـ23 قرية، وإنشاء 3 محطات معالجة، بتكلفة إجمالية 2.4 مليار جنيه، وهي، محطة معالجة القشيش، بطاقة 15 ألف م3/ يوم، محطات رفع (الغريرى - العطارة - القشيش - الحزانية - كوم السمن - الجعافرة - السلمانية - عرب الشعارة)، محطة معالجة منشأة الكرام، بطاقة 10 آلاف م3/ يوم، محطات رفع (منشأة الكرام، تل بني تميم - كفر الشرف القبلي - كفر سليمان الور - كفر سعد بحيري)، محطة معالجة الكوم الأحمر، بطاقة 20 ألف م3/ يوم، ومحطات رفع (الكوم الأحمر - نوي - نوب طحا - الزهويين - كفر سندوه - المريج - كفر الصهبي - كفر الشيخة سالمة - كفر الدير والحصافة).

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جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تتضمن تنفيذ أعمال التطوير المختلفة (مشروعات المرافق - المشروعات الخدمية)، بـ51 مركزا في 20 محافظة، وتتولى وزارة الإسكان، ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، تنفيذ مشروعات التطوير.

كان قد أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، أهمية الزيارات الميدانية التي يقوم بها، وكذا مسئولو الوزارة، لمواقع العمل، في حل المشكلات وتذليل العقبات، وكذا دفع العمل، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات مستمرة لجميع المسئولين بالنزول إلى مواقع مشروعات الإسكان، خاصة المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وكذا مشروعات المرافق، والخدمات، والتأكيد على إنهاء المشروعات في مواعيدها، وبالجودة المطلوبة. 

جاء ذلك خلال متابعة الوزير، سير العمل بعددٍ من روافع المياه والصرف الصحي، وموقف مشروعات المرافق، والطرق، وأعمال التطوير الجارية بمدن القاهرة الجديدة، والعبور، والشروق، وذلك عبر تقارير ونتائج جولات تفقدية لعدد من المسئولين بهذه المدن.

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