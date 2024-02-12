رد حاسم على المشككين فى جودة عمليات تطوير القاهرة التاريخية

قال المنسق العام لصندوق التنمية الحضرية المهندس إيهاب حنفي، إنه تلاحظ مهاجمة بعض المواقع الإلكترونية، لمشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، الذي يقوم به الصندوق من خلال استشاريين متخصصين، ويتم توصيف المشاريع ومكوناتها بشكل خاطئ وغير دقيق، ما يؤثر على الرأي العام بمعلومات مغلوطة.



وأوضح حنفي في بيان للصندوق قبل قليل، أنه فيما يخص الأعمال التي تتم بمنطقة درب اللبانة، وهي إحدى المناطق الخمس ذات الأولوية، التي ينفذها الصندوق، ونشرف باختيار استشاريين محبين ويعملون بحب لإنجاح فكر الصندوق، وإعادة إحياء القاهرة التاريخية التي طالتها يد الإهمال لسنوات عديدة، فأصبحت كلها عشوائيات وخرابات تحوي العديد من الأفعال الخاطئة.

صندوق التنمية الحضرية: مصر تحترم المواثيق الدولية

وتابع حنفي في توضيحه أن عمل الصندوق مع عدد من الاستشاريين المشهود لهم بالخبرة والأعمال المتميزة كمرحلة أولى، وتم التأكيد من اليوم الأول أن الدولة تحترم المواثيق الدولية، حيث إن مناطق القاهرة التاريخية معلنة على قائمة التراث العالمي من قبل اليونسكو منذ عام 1979، لما تمثله من قيمة تاريخية استثنائية، سواء على مستوى تراثها المعماري أو نسيجها العمراني التقليدي وحرفها اليدوية التي ما زالت تنتجها المدينة القديمة.

لماذا ينفذ صندوق التنمية الحضرية عمليات تطوير القاهرة التاريخية؟

قال حنفي في البيان إن الصندوق يؤكد أن الأعمال التي تتم تحافظ علي النسيج العمراني، واستمراريته واكتماله، وحدود الشوارع التاريخية والحفاظ على الحرف اليدوية، وإعادة البناء بالمناطق الخربة والفضاء وتحسين شبكة الطرق وأماكن الانتظار، مع الحفاظ واحترام الأثر وحرم الأثر فيما يخص منطقة درب اللبانة وما يتم من أعمال.

واختتم حنفي بيانه بأنه تم توثيق حال المنطقة قبل بدء الصندوق في أعمال إعادة إحياء المنطقة، وصور توضح المقترح الذي تم إعداده من قبل الاستشاري والجاري تنفيذه.