التنمية الحضرية: مليون ونصف مليون إنسان كانوا يعيشون بمناطق غير آمنة

قال خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إنه تم عمل خريطة قومية للمناطق غير المخططة وغير الآمنة في بداية العمل لتطوير العشوائيات.

أضاف صديق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة" أنه توجد 357 منطقة غير آمنة يقطن بها مليون ونصف مليون إنسان وجميعهم حياته في خطر بـ27 محافظة، مشيرًا إلى أنه لا توجد محافظة خالية من العشوائيات.

وأكد أن الصندوق عمل في العديد من المحافظات ومنها المحافظات الحدودية منها حلايب وشلاتين وجنوب سيناء وغيرها من المحافظات.

تكليف الرئيس السيسي بالقضاء على المناطق غير الآمنة

أوضح أن الرئيس السيسي كلف في 2016 بالقضاء على المناطق غير الآمنة، لافتًا إلى أن تكلفة تطوير المناطق غير المخططة تبلغ 63 مليار جنيه، كما تكلفت الدولة 318 مليار جنيه تكلفة تطوير الأسواق العشوائية بإجمالي 1105 أسواق.

أشار إلى أن هناك العديد من المبادرات نفذها الصندوق لتخفيف الأعباء على ميزانية الدولة ومنها مبادرة تطوير عواصم المدن الكبرى أتت ثمار كبيرة جدًا ويوجد حجم إقبال غير عادي عليها من المواطنين.