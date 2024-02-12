الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإسكان يتجول بالمنطقة الشاطئية وكمبوند "مزارين" بالعلمين الجديدة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استهل الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية بمدينة العلمين الجديدة، بالتجول بالمنطقة الشاطئية بالمدينة، للوقوف على معدلات الإنجاز، حيث تضم المنطقة 15 برجا يجرى الانتهاء من تنفيذ أعمال تشطيب الواجهات بها، وتنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية، بجانب تنفيذ 8 أبراج أخرى، بدأ العمل في التشطيبات الداخلية والخارجية لبعض منها، كما تضم المنطقة الشاطئية الممشى المطل على البحيرة الواقعة أمام الأبراج، إضافة إلى المنطقة الترفيهية، وتتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعددا من المحال، وتم تشغيلها من العام الماضي.

وتفقد وزير الإسكان يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة العلمين الجديدة، أعمال التشطيبات الخارجية والداخلية بأبراج المنطقة الشاطئية، موجهًا بضرورة المتابعة اليومية لسير الأعمال، وضغط معدلات التنفيذ، والالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ أعمال التشطيبات، وكذا الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، وأعمال الزراعات المحيطة بأبراج المنطقة الشاطئية.


كما تفقد الوزير ومرافقوه، موقف تنفيذ الأعمال بالكمبوند السكنى الترفيهي التجاري الإداري "مزارين"، بمدينة العلمين الجديدة، ويتم تنفيذه على مساحة 707 أفدنة، على الشاطئ الجنوبى لبحيرات العلمين، مطلا على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات، مشددًا على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، وزيادة أعداد العمالة، والالتزام بأعلى جودة فى تنفيذ مختلف مكونات المشروع.

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وزير الإسكان العلمين الجديدة والمجتمعات العمرانية 15 برجا التشطيبات

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