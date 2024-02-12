الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإسكان يتابع سير العمل بالمشروعات في العلمين الجديدة

خلال الاجتماع فى
خلال الاجتماع فى جهاز مدينة العلمين الجديدة

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً في مقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة سير العمل في المشروعات التي تجري تنفيذها في المدينة، بحضور الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، والمحاسب/ وائل شعبان، والمهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، مساعدي نائب رئيس الهيئة، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، والمهندس خالد سرور، رئيس جهاز القرى السياحية.

واستعرض الدكتور عاصم الجزار، موقف دراسة العروض المقدمة لإدارة وتشغيل وصيانة أبراج المنطقة الشاطئية، والجداول الزمنية للانتهاء من الوحدات السكنية في عدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة لتسليمها لحاجزيها، حيث سيبدأ تسليم الفيلات في مشروع الكمبوند السكني الترفيهي التجاري "مزارين" لحاجزيها ابتداءً من شهر أبريل المقبل.

واستمع وزير الإسكان إلى شرح تفصيلي من رئيس جهاز المدينة، حول الموقف التنفيذي الخاص بكل مشروع، وأعداد العمالة والمعدات في المواقع، مشدداً على مواصلة الجهود المبذولة لضغط المعدلات الزمنية لتنفيذ المشروعات، وزيادة أعداد العمالة والمعدات في مختلف المواقع، والعمل على مدار الساعة، والمتابعة الدورية الحثيثة لمراحل تنفيذ مختلف المشروعات بشكل يومي.

وأكد الوزير أن مشروعات مدينة العلمين الجديدة "إحدى مدن الجيل الرابع"، من أهم المشروعات الجاري تنفيذها حاليا، نظرا للموقع المتميز للمدينة في منطقة تعتبر الأفضل على ساحل البحر المتوسط، وستكون مقصدا للسياحة العالمية والمحلية، ومدينة صالحة للحياة على مدار السنة، وتضم مختلف أنواع الإسكان، وجميع الخدمات التي تحقق جودة الحياة لسكانها ومرتاديها، وتضم مختلف أنماط المشروعات، ومنها، أبراج المنطقة الشاطئية، والكمبوند السكني الترفيهي التجاري الإداري "مزارين"، والحي اللاتيني، ومشروع "سكن مصر" والمدينة التراثية، وغيرها.

عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعا بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة مدينة العلمين الجديدة سير العمل بالمشروعات وليد عباس

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