وزير الإسكان: رفع نسبة تغطية الصرف الصحى بالمناطق الريفية إلى 48%

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس الأحد، الجمعية العامة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم اعتماد الموازنة التقديرية المجمعة وغير المجمعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة للعام المالى 2023-2024.

وأكد الدكتور عاصم الجزار أن قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى حقق طفرة نوعية خلال السنوات الأخيرة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال التوسع فى نسب تغطية خدمات المياه والصرف على مستوى الجمهورية، والتحول إلى سياسة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة بدلًا من التخلص منها، وفقًا لأحدث التقنيات العالمية، فى المجالات المخصصة لذلك، بجانب الاستفادة من الحمأة فى توليد غاز الميثان، لتوليد جزء من الطاقة الكهربائية لتشغيل محطات المعالجة، بالإضافة إلى وضع خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، بطاقة 8.8 مليون م3 يوميًا، وتستهدف الخطة الخمسية الأولى للتحلية إنتاج 3.4 مليون م3 يوميًا، وهو ما يمثل أكثر من ضعف طاقات محطات التحلية الموجودة حاليًا في مصر.

وشدد وزير الإسكان على أهمية تنفيذ أعمال الصيانة القياسية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، بما يضمن إطالة العمر الافتراضى للمحطات، واستدامة تقديم خدمات المياه والصرف للمواطنين، بالجودة المطلوبة، مشددًا على ضرورة تحصيل مستحقات الدولة، والتوسع فى استخدام العدادات مُسبقة الدفع، واستبدال العدادات التالفة والمعطلة، وترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على كل قطرة منها.

وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة لتحسين الأداء، حيث حققت الشركة تقدما كبيرا في تحسين جودة خدماتها المقدمة للمواطنين، وخاصة في ظل توسع نطاق تغطية خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية، ليصل إلى 48%، بعد أن كانت النسبة 11% فى عام 2014، ومن المقرر تغطية كامل المناطق الريفية بخدمات الصرف الصحي مع الانتهاء من مراحل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، حيث يتم استخدام جميع الأساليب الحديثة وغير التقليدية لتوفير خدمات الصرف الصحي لأهالينا بالمناطق الريفية.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلى أن هناك تعاونا بين بعض شركات مياه الشرب والصرف الصحي، ومثيلاتها بالدول العربية، لإدارة وتشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحى بتلك الدول، مؤكدًا أن هذه فرصة كبيرة لتصدير العمالة الفنية المدربة فى قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، خاصة أن لدينا حاليًا 7 مدارس فنية تابعة لشركات مياه الشرب والصرف الصحى (القاهرة ـ البحيرة ـ بني سويف ـ المنوفية - أسيوط - الجيزة - الإسكندرية).

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، الوضع الحالى لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحى، والمشروعات الجاري تنفيذها، وفى مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومنظومة جودة مياه الشرب، وخطة تركيب العدادات الحديثة، وإجراءات التوعية بترشيد استهلاك المياه، حيث تناول تطور كمية المياه المُنتجة، والمتوقع وصولها إلى 26.69 مليون م3/يوم، بإضافة طاقة إنتاجية مخططة تقدر بمليون م3/يوم، في يوليو 2024، تُضخ عبر شبكات نقل المياه بأطوال 161.6 ألف كم، ويبلغ عدد محطات مياه الشرب 2827 محطة، و674 محطة رافع، ومن المتوقع معالجة 13.89 مليون م3/يوميا من مياه الصرف الصحى على مستوى الجمهورية فى منتصف عام 2024، ويبلغ عدد محطات معالجة الصرف الصحى 606 محطات، و4447 محطة رفع، بإجمالى أطوال شبكات 76.5 ألف كم.

وأشار رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف إلى أن الشركات التابعة تنفذ مشروعات بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بتكلفة 28.4 مليار جنيه (19.4 مليار جنيه مشروعات المرحلة الأولى بـ10 محافظات - 9 مليارات جنيه لتنفيذ الوصلات المنزلية بـ20 محافظة)، وتبلغ إجمالى مشروعات الخطة الاستثمارية للشركة نحو 6.28 مليار جنيه، لبنود الإحلال والتجديد، والمشروعات الاستثمارية، والمد والتدعيم، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات وبرامج التعاون الدولى فى محافظات (كفر الشيخ – الدقهلية –الغربية – الفيوم – الشرقية – البحيرة – المنوفية – دمياط – أسيوط – سوهاج – قنا – المنيا – الأقصر- أسوان) بإجمالى استثمارات 1.31 مليار يورو، و1.2 مليار دولار، و9.3 مليون فرنك سويسرى، ومن المقرر الانتهاء من 84 مشروعًا بإجمالي تكلفة 10.1 مليار جنيه بالعام المالى 2023-2024.

وأضاف أن منظومة الجودة تضم 250 معملًا متنقلًا وسيارات لجمع العينات، و504 معامل بمحطات المياه، و431 معملًا بمحطات الصرف الصحى، و180 معملًا فرعياّ تقوم بمراقبة جودة مياه الشرب، وبلغ عدد المعامل المركزية بالشركات التابعة 17 معملًا لمياه الشرب، و16 معملًا للصرف الصحى، بخلاف المعمل المرجعى لمياه الشرب والذى يراقب جودة مياه الشرب على مستوى الجمهورية، كما حصل 52 معملًا على شهادة الأيزو 17025.

ولفت إلى جهود الشركة القابضة للمياه والصرف فى تقليل الفاقد من المياه، والتصدي لسرقة المياه من خلال وصلات الخلسة، ووضع خطة لترشيد الطاقة، والتوسع فى استخدام الطاقة الشمسية، وكذا التوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع، والعدادات الميكانيكية، ومن المستهدف طرح مناقصة لتوريد مليون عداد مسبق الدفع خلال عام الموازنة، وكذلك مليون عداد ميكانيكي، بالإضافة إلى جهود الشركة فى مجال التوعية المجتمعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، ومن المخطط تنفيذ أكثر من 15 ألف نشاط توعوى مباشر خلال عام الموازنة، وألفى نشاط على منصات التواصل الاجتماعي، تستهدف نحو 10 ملايين مواطن.

جدير بالذكر أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، حرصت على المشاركة فى جائزة مصر للتميز الحكومى، على مدار السنوات الماضية، واطلقت جائزة التميز لعام 2023 بالتعاون والشراكة مع إدارة جائزة التميز الحكومي التابعة لوزارة التخطيط، تحت رعاية وزارة الإسكان، فى مجالي خدمة العملاء والخطوط الساخنة بشركات مياه الشرب والصرف الصحي، فى مبادرة هى الأولى من نوعها كأول شركة قطاع أعمال عام، تشارك فى تنفيذ منظومة الجوائز الداخلية، تحقيقا لأهداف الشركة الاستراتيجية ورؤية الدولة المصرية 2030.