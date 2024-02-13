الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

موعد بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمدينة العاشر من رمضان

وزير الاسكان
وزير الاسكان

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، سيبدأ يوم الأحد الموافق 18/2/2024، وحتى يوم الخميس 14/3/2024، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي 21 بالمدينة.

وأوضح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الأولى من 1: 50، يوم الأحد 18/2/2024، والقطع من 51: 100، يوم الإثنين 19/2/2024، والقطع من 101: 150، يوم الثلاثاء 20/2/2024، والقطع من 151: 167، بذات المجاورة، والقطع من 1: 27، بالمجاورة الثانية، يوم الأربعاء 21/2/2024.

وأضاف المهندس علاء منيع، أنه سيتم استكمال تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الثانية من 28: 77، يوم الخميس 22/2/2024، والقطع من 78: 127، يوم الأحد 25/2/2024، والقطع من 128: 177، يوم الإثنين 26/2/2024، والقطع من 178: 227، يوم الثلاثاء 27/2/2024، والقطع مع 228: 277، يوم الأربعاء 28/2/2024، والقطع من 278: 327، يوم الخميس 29/2/2024.

وأشار "منيع"، إلى أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الرابعة من 1: 50، يوم الأحد 3/3/2024، والقطع من 51: 100، يوم الإثنين 4/3/2024، والقطع من 101: 150، يوم الثلاثاء 5/3/2024، والقطع من 151: 200، يوم الأربعاء 6/3/2024، والقطع من 201: 223، يوم الخميس 7/3/2024، وتخصيص الأيام من الأحد 10/3/2024: الخميس 14/3/2024، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه على العملاء المخصص لهم تلك الأراضي التوجه إلى إدارة خدمة المواطنين بمقر الجهاز في الموعد المحدد، ومعهم ما يُفيد بسداد المستحقات المالية بالبنك، وكافة المستندات الخاصة بقطعة الأرض قبل الاستلام.

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان جهاز تنمية مدينة العاشر يوم الخميس سيتم تسليم قطع الأراضي المهندس علاء منيع جهاز مدينة العاشر

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