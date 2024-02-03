السبت 03 فبراير 2024
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مصر

وزير الإسكان: غدا..بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن " المرحلة الثامنة "بدمياط الجديدة

وزير الإسكان
وزير الإسكان

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ في تسليم عن تسليم قطع أراضي مشروع بيت الوطن المرحلة الثامنة بمدينة دمياط الجديدة، وذلك اعتبارًا من غد الأحد 4/2/2024، وحتى يوم الخميس 18/4/2024، في أيامٍ محددة.

وأوضح المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 32 بالحي السادس المنطقة 132 أرقام (34 – 39 – 44 – 46 – 49 – 64 – 65 – 70 – 78 – 79 - 80)، يوم الأحد 4/2/2024، والقطع بالمنطقة 232 أرقام ( 8 – 28 – 31 – 45 – 49 – 55 – 60)، يوم الإثنين 5/2/2024، والقطعتين رقمي  9 – 20 بالمنطقة 332، يوم الأربعاء 7/2/2024، والقطع بالمنطقة 632 أرقام (1 – 3 – 4 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 13 – 14 - 15)، يوم الخميس 8/2/2024، والقطع من 17: 27، يوم الأحد 11/2/2024، والقطع أرقام (28 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 38 – 39 – 40 – 41 - 42)، يوم الإثنين 12/2/2024.

وأضاف رئيس جهاز دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة المركزية ج أرقام (1/11 – 1

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/12 – 1/21 – 1/22 – 2/11 – 3/11 – 3/21 – 4/11 – 4/21 – 4/22 – 6/44)، يوم الأربعاء 14/2/2024، والقطعتين رقمى 8/11 و8/21، يوم الخميس 15/2/2024، مضيفًا أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة شمال الجامعة من 1: 11، يوم الأحد 18/2/2024، والقطع أرقام (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 21 – 22 - 23)، يوم الإثنين 19/2/2024، والقطع من 24: 38، يوم الأربعاء 21/2/2024، والقطع أرقام (35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 60 – 61 – 62 – 63 – 64 - 65)، يوم الخميس 22/2/2024، والقطع أرقام (66 – 67 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 76 – 78 – 79 - 80)، يوم الأحد 25/2/2024، والقطع أرقام (81 – 82 – 84 – 85 – 86 – 87 – 88 – 89 – 90 – 91 – 92)، يوم الإثنين 26/2/2024، والقطع أرقام (93 – 95 – 96 – 97 – 98 – 99 – 100 – 101 – 102 – 103 – 104 )، يوم الأربعاء 28/2/2024، والقطع أرقام (105 ومن 133: 142)، يوم الخميس 29/2/2024، والقطع من 143: 153، يوم الأحد 3/3/2024، والقطع من 154: 157، يوم الإثنين 4/3/2024.

وقال: سيتم تسليم القطع بمنطقة شرق المدينة أرقام ( 1 – 7 – 13 – 15 – 16 – 19 – 23 – 26 – 28 – 29 – 39)، يوم الأربعاء 6/3/2024، والقطع أرقام (49 – 52 – 63 – 77 – 83 – 90 – 93 – 105 – 106 – 109 – 117)، يوم الخميس 7/3/2024، والقطع أرقام ( 118 – 121 – 122 – 131 – 134)، يوم الأحد 10/3/2024.

 تسليم قطع أراضي بيت الوطن " المرحلة الثامنة "بدمياط الجديدة

وأوضح أنه سيتم تسليم قطع أراضي بيت الوطن بغرب المدينة بالمنطقة H، من 1: 11، يوم الإثنين 11/3/2024، والقطع أرقام (16 – 17 – 20 – 21 – 22 – 23 – 26 – 27 – 28 – 33 - 34)، يوم الأربعاء 13/3/2024، والقطع أرقام ( 35 – 36 – 40 – 41 – 47 – 48 – 49 – 53 – 54 – 55 – 56 )، يوم الخميس 14/3/2024، والقطع أرقام (60 – 61 – 62 – 63 – 79 – 70 – 71 – 75 – 76 – 77 - 78)، يوم الأحد 17/3/2024، والقطع أرقام (82 – 83 – 84 – 85 – 89 – 90 – 91 – 95 – 96 – 97 - 99)، يوم الإثنين 18/3/2024، والقطع بالمنطقة L أرقام (1 – 2 – 5 – 15 – 16 – 17 – 18 – 27 – 37 – 52 - 70)، يوم الخميس 21/3/2024، والقطع أرقام (87 – 95 – 100 – 110 – 131 – 135 – 148 – 153 – 165 – 183 – 184)، يوم الأحد 24/3/2024، والقطع أرقام (185 ومن 194: 203)، يوم الإثنين 26/3/2024، والقطع من 204: 214، يوم الأربعاء 28/3/2024، والقطع من 215: 225، يوم الخميس 29/3/2024، والقطع أرقام (226 – 227 – 228)، يوم الأحد 31/3/2024.

ونوه رئيس الجهاز عن أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة J أرقام (1 – 14 – 15 – 23 – 88 – 89 – 90 – 91 – 92 – 93 - 94)، يوم الإثنين 1/4/2024، والقطع أرقام (95 – 96 - 97)، يوم الأربعاء 3/4/2024، والقطع بالمنطقة K أرقام (1 – 2 – 6 – 7 – 11 – 12 – 13 – 18 – 19 – 20 – 25 )، يوم الخميس 4/4/2024، والقطع أرقام (26 – 27 – 32 – 33 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44)، يوم الأحد 14/4/2024، وتم تخصيص الأيام من الإثنين 15/4/2024: الخميس 18/4/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

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