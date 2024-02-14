الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"النقابة العامة للمهن التعليمية " تعلن بالأرقام خدمات 2 مليون معلم

خلف الزناتي
خلف الزناتي

أعلنت اليوم النقابة العامة للمهن التعليمية  برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، فى مؤتمرها العام بحضور 53 نقابة فرعية بجميع المحافظات، بيانًا يحتوى على إحصائيات هامة حول المزايا والخدمات التى تقدمها النقابة العامة للمعلمين فى الخدمة، أو المعاشات، بمايصل إلى 2 مليون معلم، تخدمهم النقابة.

 

وجاءت احصائيات الميزة التأمينية المنصرفة لأعضاء صندوق زمالة المعلمين منذ عام 2014 وحتى بداية 2024، للمعلمين على رأس العمل، والمعاشات، بما يصل إلى 2 مليون معلم، والتى ارتفعت لتصل إلى 42 ألف جنيه يحصل عليها المعلم عند خروجه للمعاش.

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وتضمن البيان تفاصيل حول المبالغ المالية التي تم صرفها في كل عام للأعضاء والورثة والعجز الكلي والجزئي، وكذلك الإعانات المرضية والوفاة بحادث وقرض الزواج الحسن وقرض أبناء المعلمين والعمرة.

 

وكشف "الزناتي" أن إجمالي المبالغ المنصرفة للأعضاء والورثة والعجز الكلي والجزئي والاستقالات منذ عام 2014 وحتى عام 2023 بلغ 7 مليارات و577 مليونًا و765 ألفًا و386 جنيهًا. 

 

بالإضافة إلى صرف مبالغ مالية أخرى للإعانات المرضية بإجمالي قدره 221 مليونًا و8 آلاف جنيه، وللوفاة بحادث بإجمالي قدره 4 ملايين و910 آلاف جنيه.

 

إلى جانب قرض الزواج الحسن فقد بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة في هذا الشأن حوالي 323 مليونًا و75 ألف جنيه، فضلًا عن قرض أبناء المعلمين الذي بلغت جملة المبالغ المنصرفة له 91 مليونًا و430 ألف جنيه، وتم صرف مبالغ للعمرة بإجمالي قدره 11 مليونًا و588 ألفًا و300 جنيه. 

 

وتعكس هذه الأرقام الجهود المستمرة التي يبذلها صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية "صندوق زمالة المعلمين" لتوفير المزايا التأمينية والدعم المالي لأعضائها، كما تعتبر هذه المزايا جزءًا هامًا من الخدمات التي يقدمها صندوق الزمالة لتحسين ظروف المعلمين على مستوى الجمهورية.

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وفى نفس السياق، كشف تقرير صادر عن النقابة العامة للمهن التعليمية عن المبالغ المنصرفة للمعاشات خلال الفترة من عام 2014 حتى دفعة يناير 2024.

ووفقًا للتقرير، بلغت مبالغ المعاشات المنصرفة للمعلمين في عام 2014 حوالي 371 مليونًا و670 ألف جنيه، وشهدت المعاشات ارتفاعًا تدريجيًا فى القيمة المالية لكل دفعة نتيجة زيادة عدد الخارجين للمعاش سنويًا، حتى وصلت إلى 423 مليونًا و806 آلاف و839 جنيه قيمة الدفعات الثلاث خلال عام 2023.

وتشير الأرقام المقدمة في التقرير إلى النمو المستمر في مبالغ المعاشات المنصرفة خلال الفترة المذكورة. وتعكس هذه الزيادة حجم الجهود المستمرة التي تبذلها النقابة للوفاء بإلتزاماتها في تلبية احتياجات المعلمين المحالين للتقاعد.

 

كما أشار التقرير إلى وجود تحديات ماليةعلى مدار الأعوام العشرة السابقة، حيث تعاني النقابة من عجز مالي في تدبير دفعات المعاشات الخاصة بالمعلمين الذين يزيد عددهم عن 550 ألف معلم بالمعاش، ومع ذلك تعمل النقابة جاهدة لتوفير الأموال اللازمة وضمان استمرار صرف المعاشات بشكل منتظم، بل والسعي لتحقيق مزيد من التقدم فيما يتعلق بملف معاشات المعلمين.

 

يذكر أن المجلس الحالي للنقابة قام بسداد دفعة المعاشات المستحقة في يناير من عام 2024، والتي بلغت 160 مليونًا و742 ألفًا و999 جنيهًا، وتعد هذه الدفعة جزءًا من الإجمالي الذي وصل إلى 4 مليارات و858 مليونًا و843 ألفًا و446 جنيهًا تم صرفها منذ يوليو 2014، وحتى يناير 2024.

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