وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال: هجوم حزب الله على صفد "إعلان حرب"

وصف وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، الهجوم الصاروخي على صفد شمال إسرائيل من قبل حزب الله بـ"إعلان حرب"، داعيًا إلى "تغيير جذري في كيفية إدارة إسرائيل لتوازن القوى على الحدود اللبنانية".

وقال وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، عبر حسابه على موقع "X": "هذه ليست رشقات من الصواريخ، إنها حرب".

ووفقا لما نقلته "تايمز أوف إسرائيل"، ألقى بن جفير ومتشددون آخرون اللوم على تصور إسرائيل لحماس باعتبارها قوة استقرار في غزة وغير مهتمة بالحرب، باعتباره خطأ فادحا أدى إلى مذبحة 7 أكتوبر.

وذكرت "القناة 12"، أن الوزير طلب عقد اجتماع عاجل مع نتنياهو لمناقشة تصاعد العنف في الشمال.

5 جرحى إثر قصف لحزب الله على صفد

وسجل الإسعاف الإسرائيلي سقوط 4 جرحى إثر قصف استهدف مدينة صفد شمال دولة الاحتلال الإسرائيلي، فيما أكدت هيئة البث أن عدد الجرحى 5 وتم نقلهم إلى المستشفى.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن حزب الله استخدم صواريخ دقيقة في قصفه صفد، وأكدت أن القبة الحديدية فشلت في اعتراض الصاروخ الأخير.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن صافرات الإنذار انطلقت في أنحاء شمال إسرائيل في الوقت الذي كثف فيه حزب الله هجماته على المدن الإسرائيلية.

وأوضحت أن صافرات الإنذار سمعت في صفد وميرون والجليل الغربي الأعلى، مشيرة إلى أن هناك تقارير أولية عن إصابة مباشرة في صفد، بينما ذكرت نجمة داوود الحمراء أنها تقوم بتفتيش المنطقة بحثًا عن أي جرحى.

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر، تشهد الحدود اللبنانية- الإسرائيلية تبادلًا يوميًا للقصف بين حزب الله وإسرائيل، ما أثار خشية دولية من توسع نطاق التصعيد ودفع مسئولين غربيين إلى زيارة بيروت والحض على التهدئة.