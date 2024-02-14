إيقاف 9 تعديات وبناء مخالف على أراض زراعية بالغربية

أعلن الدكتور محمود عيسى، رئيس مجلس مدينة طنطا بالغربية، عن إيقاف 9 حالات تعدي وبناء مخالف على أراض زراعية، ومحاولات بناء أدوار مخالفة في المدينة والقرى التابعة للمركز، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات طارق رحمي محافظ الغربية، بالتصدي لأي محاولات للبناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية وممتلكات الدولة.

تتم عمليات الإزالة داخل مركز ومدينة طنطا، في إطار حملات الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة، بدأت هذه الحملات في نهاية يناير الماضي وما زالت مستمرة حتى القضاء على هذه الظاهرة، بناءً على توجيهات الدولة وقرارات مجلس الوزراء.

وفي السياق ذاته، نفذت المحافظة الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وتنظيم البناء، حيث تم إيقاف 6 حالات تعدي وبناء مخالف، تم تحويل أصحاب المخالفات للنيابة لمتابعة القضايا القانونية المتعلقة بها. يأتي ذلك في إطار التزام المجلس بتنفيذ القانون وتطبيقه، وتعزيز الانضباط العمراني والتنمية المستدامة.