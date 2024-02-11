الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شعبة الخضروات والفاكهة: انخفاض تدريجي في الأسعار.. ومنافذ ثابتة ومتحركة في رمضان

الخضراوت والفاكهة
الخضراوت والفاكهة

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوت والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن السوق المصري يشهد انخفاضا تدريجيا في أسعار الخضروات والفاكهة، مثل البصل والطماطم والبطاطس، مشيرا إلى أن هذه المنتجات لا تتأثر بسعر الدولار لأنها محلية الإنتاج وتصدر للخارج.

وأضاف النجيب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "سي بي سي"، أن الثوم المصري سيكون متوفرا هذا العام بكميات كبيرة يمكن تخزينها للعام المقبل، ما سيساهم في خفض سعره الذي ارتفع مؤخرا.

وحث المواطنين على عدم الإقبال على شراء الخضراوات والفاكهة من التجار الذين يبالغون في رفع الأسعار، مؤكدا أن هذه المنتجات سريعة التلف وإذا لم تباع فسيضطر التجار إلى خفض الأسعار للتخلص منها، داعيا إلى ضرورة تحمل المسؤولية المجتمعية من قبل المواطنين للحصول على السلع الغذائية بأسعارها الحقيقية وعدم الوقوع ضحية للجشع.

وأشار النجيب إلى أنه في ظل اقتراب شهر رمضان المبارك، ستكون هناك منافذ بيع ثابتة ومتحركة في كل مكان لتسهيل الحصول على الخضراوات والفاكهة بأسعار معقولة، خاصة لمحدودي الدخل، مؤكدا توافر السلع في معارض أهلًا رمضان وغيرها من المبادرات التي تنظمها وزارة الزراعة ووزارة التضامن.

وأوضح النجيب أن السبب في عدم شعور المواطن بانخفاض الأسعار هو وجود حلقات تداول كثيرة بين المنتج والمستهلك، مطالبا التجار بتقديم عروض وتخفيضات للمواطنين للتخفيف من عبء المعيشة.

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