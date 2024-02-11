في ذكرى ميلادها.. "الدستور" تزور فيلا ماري منيب أشهر حموات السينما المصرية

"لصوص لكن ظرفاء، حماتي ملاك، بابا أمين".. مجموعة من الأفلام السينمائية التي حققت نجاحًا كبيرًا وقت عرضهم، لواحدة من نجمات الزمن الجميل، إنها الفنانة الراحلة ماري منيب، التي اشتهرت بدور الحما في السينما المصرية، بعد تجسيدها لهذه الشخصية في عدة أعمال فنية، ويحل اليوم ذكرى ميلادها حيث ولدت في مثل هذا اليوم عام ١٩٠٥م، ورحلت عن عالمنا عام ١٩٦٩م.

ذكرى ميلاد ماري منيب



وعاشت الفنانة الراحلة داخل فيلا كبيرة مكونة من دورين بحي شبرا العريق، وتحديدًا رقم ٧٢ أ شارع طاهر، الذي قمنا بزيارته لتفقد هذا المكان التاريخي، فوجدناه قد تم بناء عمارة سكنية مع الاحتفاظ بمبنى الفيلا كما هو، ولكن تم بناء أدوار ملاحقة لها، وجدنا لافتة مشروع عاش هنا التابع لصندوق التنسيق الحضاري متواجدة أعلى مدخل العقار، تقابلنا مع أحد سكان المنطقة وهو رجل أربعيني يدعى علي، حيث قال: "الفنانة ماري منيب أمتعتنا كثيرًا بأدوارها الفنية المميزة، وعلمت منذ فترة أنها كانت تعيش في هذه الفيلا التاريخية، ولكن تم بيع المبنى في فترة الثمانينات لأحد تجار الكاوتش، الذي قام بافتتاح محل ورشة في الدور الأرضي، مع بناء دورين علويين بالفيلا، ولكن ظل المكان مرتبط ارتباطا وثيقا بسيرة الفنانة ماري منيب"



تقابلنا مع شخص آخر من سكان الشارع، وهو شاب عشريني يدعى محمد سعيد، حيث قال: "شاهدت أكثر من عمل فني للأستاذة ماري منيب، وهي واحدة من كوميديانات الزمن الجميل المفضلين بالنسبة لي، بجانب إسماعيل ياسين، وبطبيعة الحال لم أكن أعلم شيئًا عن الفيلا إلا بعد قيام جهاز التنسيق الحضاري بوضع لافتة تحمل اسم الفنانة الراحلة، وبهذه المناسبة منطقتنا يوجد بها عدد من المشاهير الآخرين على سبيل المثال الفنانة الراحلة داليدا والفنان رياض القصبجي ودوره السينمائي الشهير الشاويش عطية".

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