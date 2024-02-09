مواطن: الرئيس السيسى يعاملنا مثل أبنائه وقراراته الأخيرة تخفف الأعباء الاقتصادية (فيديو)

قال أحد المواطنين من خلال "فيديو الدستور"، الرئيس عبدالفتاح السيسي يعاملنا مثل أبنائه، وقرار زيادة الحد الأدنى للأجور لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين هو أحد أهم القرارات التي صدرت مؤخرًا، خاصة بعد غلاء المعيشة، وهو قرار يشكر عليه".

وأضاف أن هذه القرارات سوف تساعد في استقرار المعيشة بشكل أفضل، وحل أي مشاكل اقتصادية وتخفيف العبء عن المواطن المصري.

قرارات الرئيس وإصدار حزمة عاجلة لدعم المواطن

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بإصدار حزمة من القرارات لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة من بينها: