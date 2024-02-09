الجمعة 09 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: قرارات الرئيس السيسى بزيادة الأجور والمعاشات "فى وقتها" (فيديو)

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال مواطن، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الأجور والمعاشات جاءت في وقتها المناسب، وتواجه استغلال بعض التجار للأزمة الحالية وزيادة الأسعار، أملًا في فرض السيطرة على السوق وإحكام الرقابة.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه الحكومة بإصدار حزمة من القرارات لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة من بينها:

رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه ومنح علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه ومنح حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37٫5 مليار جنيه وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

 

15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض

وتضمنت القرارت تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، و8٫1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهًا و475 جنيهًا، و1٫6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4٫5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية، وهيئات التمريض تتراوح بين 250 و300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت، و15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه و15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5٫5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة".

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بإصدار حزمة من القرارات لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة من بينها رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 ليصل إلى 6 آلاف السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي

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