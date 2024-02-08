الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عيد ميلاد شادية.. هنا عاشت "دلوعة الشاشة" أيامها الأخيرة

الفنانة شادية
الفنانة شادية

يوافق اليوم ذكرى ميلاد واحدة من أشهر الأصوات الغنائية والسينمائية التي تركت إرثاً كبيراً في تاريخ الفن المصري، وهي فاطمة أحمد شاكر وشهرتها (شادية) أو دلوعة الشاشة كما يحلو لعشاقها أن يلقبونها والتي رحلت عن دنيانا 2017 بعد رحلة عطاء فنية طويلة.

عاشت شادية في منزل مطل علي نهر النيل بالجيزة وعلي بعد أمتار قليل، من حديقة الحيوان وميدان النهضة، وبسبب هذه المناسبة قامت الدستور بزيارة هذا المنزل الذي شهد فترة تألقها الفنية واستقبال كبار الفنانين والملحنين، وفي شارع شارل ديجول وتحديداً عمارة ٤٩، تقابلنا مع أحد أفراد الأمن الخاص بالمسكن ، ولكنه رفض الحديث عن اي تفاصيل خاصة بشقة الفنانة الراحلة تنفيذاً لتعليمات صاحب العقار وعلي الفور توجهنا إلي مكان أخر وهو احدي الجراجات القريبة للعقار، وتحدثنا مع شاب ثلاثيني يدعي كرم، حيث قال "ذكري ميلاد الفنانة الراحلة شادية هو عيد بالنسبة لنا جميعاً، بسبب معاملتها الطيبة لجميع الجيران في المنطقة، خاصة الطبقة البسيطة منها، كانت تعامل الصغير والكبير بكل احترام وتواضع قبل مرضها وانتقالها للعيش مع شقيقتها في احدي الشوارع القريبة من هنا، بعدها تم نقلها إلي احدي المستشفيات القريبة بمنطقة الدقي، لتتوفي بعدها بأيام قليلة عقب فترة مرضية قصيرة.

وعقب وفاتها كان يحضر أحد الأشخاص إلي العقار لدفع ايجار الشقة، وكان عبارة عن بضعة جنيهات، لكن في الفترة الأخيرة علمت انه تم بيع الشقة بأحد الملاك الجدد، بعد تسوية الأمور المادية مع أسرة الفنانة الراحلة رحمة الله عليها".

وقال عم علي، حارس عقار: "الفنانة الراحلة كانت تتمتع بحسن سيرة وطيبة  وكرم أخلاق مش موجودين عن ناس كثيرة، وكانت تقوم بتوزيع وجبات الافطار خلال شهر رمضان علي البسطاء، بجانب أعمال خيرية عديدة قامت بها قبل وفاتها ورحيلها عن دنيانا عن عمر ناهز ٨٥ عاماً.

منزل الفنانة شادية
منزل الفنانة شادية
منزل الفنانة شادية
منزل الفنانة شادية
منزل الفنانة شادية
منزل الفنانة شادية
منزل الفنانة شادية
منزل الفنانة شادية
شادية معبودة الجماهير الفنانة شادية هنا عاش هنا عاش شادية

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