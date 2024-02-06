الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"دعوة للتراحم".. إقبال كبير على جناح الشباب والرياضة بمعرض الكتاب

جانب من الندوة بجناح
جانب من الندوة بجناح وزارة الشباب والرياضة بمعرض الكتاب

شهد جناح وزارة الشباب والرياضة داخل قاعة ٣ بـ معرض القاهرة للكتاب في نسخته الـ55 المقام بأرض المعارض بالتجمع الخامس، اقبالًا كبيرًا بسبب ندوة  الشيخ مصطفي عبد السلام إمام مسجد الحسين، وعنوانها دعوة للتراحم، وهو الموضوع الذي جذب عدد كبير من زوار المعرض في يومه الأخير.

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قبل انتهاء معرض الكتاب.. اقبال كبير على دور النشر السعودية

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قبل رمضان.. مصاحف التهجد متواجدة بقوة في آخر أيام معرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب 

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

معرض الكتاب

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

جانب من الندوة بجناح وزارة الشباب والرياضة بمعرض الكتاب
جانب من الندوة بجناح وزارة الشباب والرياضة بمعرض الكتاب
جانب من الندوة بجناح وزارة الشباب والرياضة بمعرض الكتاب
جانب من الندوة بجناح وزارة الشباب والرياضة بمعرض الكتاب
جناح وزارة الشباب والرياضة معرض القاهره الدولي للكتاب ارض المعارض الشيخ مصطفى عبد السلام الحسين

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