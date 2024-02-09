السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في ذكرى وفاته.. تحويل منزل عادل أدهم إلى مطعم شهير بالزمالك

ذكرى وفاة الفنان
ذكرى وفاة الفنان عادل أدهم

"ادبح يا زكي قدرة.. هنرقص دانس ياروح أمك.. أهلًا يا قطة ".. مجموعة من أشهر  الإفيهات السينمائية للفنان الكبير الراحل عادل أدهم، الذي وافته المنية في مثل هذا اليوم عام 1996م عن عمر ناهز الـ67 عامًا، عقب رحلة عطاء فنية طويلة، حقق خلالها نجاحات كبيرة وصلت إلى 84 فيلما سينمائيا.

فى ذكراه.. لهذا السبب لقب الفنان عادل أدهم بـ"البرنس"

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فى ذكراه.. لهذا السبب لقب الفنان عادل أدهم بـ"البرنس"

ذكرى وفاة الفنان عادل أدهم

وفي أشهر شوارع حي الزمالك الهادئ وتحديدًا شارع سراي الجزيرة، عمارة 10، حيث المنزل الذي عاش به برنس السينما كما اطلق عليه محبيه، مع زوجته الراحلة لمياء السحري، وفوجئنا بتحويل المنزل إلى كافيه شهير بالمنطقة، وبالحديث مع أحد قاطني المنطقة وهو شخص يدعى خالد الصغير، قال " الفنان الكبير عادل أدهم منذ أن توفاه الله في تسعينات القرن الماضي، وبقيت زوجته في الشقة حتى توفاها الله عام 2019م، وبعدها قام صاحب العقار بالبحث عن أي وريث للفنان الراحل لكي يتفاوض معه حول اخلاء الشقة، ولكنه ظل عدة سنوات في هذه المشكلة دون جدوي، حتي تواصل مع أحد الأطراف بنقابة المهن التمثيلية وقام بتسليم محتويات الشقة له، وكانت عبارة عن ملابس الأدوار التي جسدها الفنان الراحل، بجانب الجوائز التي حصدها طيلة مشواره الفني".

بينما قال علي صبيح حارس عقار بالمنطقة أيضًا "الفنان الكبير عادل أدهم كان واحدًا من أشهر من عاشوا بحي الزمالك، ومن أشهر عاداته اليومية كانت قراءة الصحف بصفة يومية، بجانب ممارسته لبعض التمارين الرياضية صباح كل يوم، ولكن بعد وفاته ووفاة أرملته، تم نقل ملكية الشقة إلي صاحب العقار، لأنها كانت بنظام الايجار القديم، وتحويلها إلى مطعم وكافي شوب بنفس العمارة، وهناك العديد من سكان المنطقة قد هجروها الفترة الأخيرة بسبب تحول المكان من سكن لمشاهير المجتمع وقت زمن الفن الجميل، إلي تجمع للمطاعم والمحلات التجارية".

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