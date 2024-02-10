ضمن فعاليات "صالون المستقبل".. "القومي لثقافة الطفل" يناقش الشائعات على الإنترنت

ناقش المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد ناصف؛ الشائعات على الإنترنت، وذلك ضمن فعاليات "صالون المستقبل" بالحديقة الثقافية للأطفال بإدارة الباحثة ولاء محمد، مع المهندس زياد عبد التواب عضو لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية بالمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور فتحي حسين عامر الصحفي وعضو اللجنة، لمناقشة مصداقية الأخبار والشائعات على الإنترنت.

شارك في اللقاء المبدع الصغير مروان أحمد جودة عبيد ١٣ سنة وهو من العشرة الفائزين في جائزة الدولة للمبدع الصغير فى مجال التطبيقات والمواقع الإلكترونية لعامين على التوالى 2021 و2022، من محافظة القاهرة بتطبيق عنوانه (EM virtual assistant )؛ يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وإشراف الدكتورهشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

ويعد تطبيق “EM virtual assistant“ وهو عبارة عن مساعد شخصي يساعد المستخدم في تبسيط البحث وجمع المعلومات باستخدام الصوت والتطبيق تم برمجته بلغة (Python)، وتطبيق آخر بعنوان ”Jawla Game”؛ وهي لعبة إظهار مربعات مخفية لصور بعض المعالم والشخصيات التاريخية المصرية وعلى اللاعب تخمين اسم الصورة بحروف أسفل الصورة حتى تظهر الصورة كاملة بكتابة الاسم الكامل وتنتقل اللعبة من مستوى لمستوى أعلى.

أدار الصالون المهندس زياد عبد التواب عضو لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية بالمجلس الأعلى للثقافة، وبحضور مقرر الصالون أنجى مدثر، وتوثيق مروة طلبة.

يذكر أن "صالون المستقبل" ينظمه المركز القومى لثقافة الطفل شهريا؛ بالتعاون مع أمانة جائزة الدولة للمبدع الصغير، ولجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية بالمجلس الأعلى للثقافة.

نبذة عن جائزة الدولة للمبدع الصغير

تعد جائزة الدولة للمبدع الصغير إنجازا جديدًا للدولة المصرية يجسد التزام الوطن برعاية وتشجيع النشء ويتماشى مع النصوص الدستورية التى تمنح الحق فى الثقافة لكل مواطن كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب وحماية الإنتاج الثقافى والفنى وتوفير الوسائل اللازمة لتشجيع ذلك. وقد قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصديق على إصدار القانون رقم 204 لسنة 2020 باستحداث جائزة جديدة تحت مسمى «جائزة الدولة للمبدع الصغير»، إذ تمنح هذه الجائزة سنويًا، لمن يُقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم يتجاوز عمره 18 عامًا فى مجالات الثقافة والفنون ومجالات الإبداع والابتكار.