مؤلف أول رواية مصرية بالإنجليزية يكشف لـ"الدستور" خدعة الذكاء الاصطناعي الإسرائيلي في الحرب على غزة

تخطت الحرب على قطاع غزة 100 يوم؛ استشهد على إثرها ما يقرب من 25 ألف فلسطيني وآلاف المصابين هذا على مستوى البشر أما على مستوى الحجر طُمست معالم القطاع، واختفت مدن وأحياء بالكامل؛ وهي مشاهد متسارعة لعب فيها جانب خفي لتقنيات الذكاء الاصطناعي دورًا كبيرًا في المجال العسكري الإسرائيلي تجاوزت تداعياته ما فعلته الآلة العسكرية التقليدية؛ وهو ما ترصده رواية "The Innocent Ai" أو" الذكاء الاصطناعى البرئ".. والتي تعد أول رواية مصرية باللغة الإنجليزية للكاتب الشاب مصطفي منصور الذي يجمع بين هندسة البرمجيات والكتابة؛ والصادرة حديثًا عن دار "تنوين للنشر" والتي تكشف خدعة الذكاء الاصطناعي الإسرائيلي في الحرب على غزة.

مصطفي منصور: الرواية ترصد كيف استخدمت إسرائيل الذكاء الاصطناعي فى تدمير غزة

مصطفى منصور، مؤلف الرواية والمهندس في مجال البرمجيات والباحث في جامعة ليفربول جون موريس في الذكاء الاصطناعي، يقول لـ"الدستور"، إن الرواية تحكي قصة مشوقة عن كيف استخدمت إسرائيل الذكاء الاصطناعي في الأسلحة الآلية والمسيرات في الأحداث الراهنة في فلسطين وفي غزة؛ لافتا إلى أن هذه الرواية مبنية على أحداث حقيقة ولكن في إطار درامي وتشويقي، وأن أبرز أحداثها مثل مداخلات الصحفي يوفيل إبرهام وهو صحفي إسرائيلي لقناة "سي إن إن" والتي تتناول استخدام إسرائيل للتكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تدمير غزة مثل تقنية أو سيستم "ذا جوزبل" والتي تقوم على مسح سكان قطاع غزة واستهدافه للمنتمين لحركة حماس بناء على مخرجات هذه التقنية لسمات العناصر المنتمية لحماس وفقا لعدد من المدخلات التي تم تدريب التقنية عليها.

وأضاف، أن من كتب مقدمة هذه الرواية الدكتور هشام المهدي، رئيس قسم في كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة وهو ضابط سابق في قواتنا المسلحة، ومن المقرر حضوره في حفلات توقيع الرواية، موضحا أن علاقة الإنسان مع الآلة هو تخصص قام بدراسته في أبحاثه ومهتم بها بشكل كبير وهو ما دفعه لكتابة هذه الرواية وترجمة هذا التخصص في الأدب، لافتًا إلى أن الرواية تهدف لتقديم الجانب الأخلاقي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي.

الرواية بالإنجليزية لتعريف المجتمع الدولي حجم الكارثة في فلسطين

وبسؤاله عن سبب إصدار الرواية في لغة إنجليزية وليست عربية، قال "منصور"، إن الهدف من وراء صدور الرواية بالإنجليزية حتي نستطيع تقديم جرائم إسرائيل إلي المجتمع الغربي بلغته لكي يعرف حجم الكارثة في فلسطين، بهدف إنقاذ ما يمكن انقاذه؛ خاصة وأن الأعمال الروائية العربية التي تناولت الحرب على غزة وفلسطين في مجملها هي باللغة العربية؛ وقلة الأعمال الروائية التي قدمت ما يحدث في فلسطين إلي الغرب وهو المطلوب الآن وفي المستقبل.

الرواية في نسخة عربية تزامنًا مع معرض أبو ظبي للكتاب

وعن طرح الرواية مترجمة للغة العربية، قال "منصور"، إن هناك نسخة مترجمة للغة العربية ستتاح في معرض أبوظبي الدولي للكتاب خلال شهر مايو المقبل.