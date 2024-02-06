الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

المستشار إيهاب ابو زيد: عكفت ٣سنوات فى إعداد «الساعة الأخيرة للقانون البشرى»

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قال المستشار إيهاب ابو زيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن عنوان الندوة التحولات والتحديات للذكاء الاصطناعى، مشيرا أن هناك حالة تصارع شديد للذكاء الاصطناعى يشهدها العالم.

وأضاف"ابو زيد" ضمن فعاليات ندوة " الساعة الأخيرة للقانون البشرى" في محور"كاتب وكتاب" في قاعة فكر وإبداع ببلازا ١ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، بمشاركة د. شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط، د. هاني محمود وزير الاتصالات الأسبق، د ٱيات الحداد عضو مجلس النواب، يديرها، أنه عمل لمدة ثلاث سنوات فى تأليف هذا الكتاب، لافتا إلى أن الكتاب كان من المفترض أن يصدر فى صورة أكاديمية لكنه لفت إلى أنه قام بإعداد الكتاب على طريقة القصص بحسب الرواية الأمريكية.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 

وأوضح أنه فؤجى أن هناك إقبال كبير من الشباب على هذا الكتاب، خاصة وأن اقبالهم على الكتاب لتقديمه ببساطة لهذا الجيل، وان هذا الكتاب قدم اول مشروع قانون لتنظيم الذكاء الاصطناعى.

معرض الكتاب 

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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المستشار إيهاب ابو زيد هيئة قضايا الدولة الندوة التحولات والتحديات للذكاء الاصطناعى ذكاء الاصطناعى الساعة الأخيرة للقانون البشرى كاتب وكتاب قاعة فكر وإبداع معرض القاهره الدولي للكتاب معرض الكتاب

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