الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أبو زيد: "الساعة الأخيرة للقانون البشري" يتضمن تشريعًا لتنظيم الذكاء الإصطناعي عربيًا

المستشار إيهاب أبو
المستشار إيهاب أبو زيد بمعرض الكتاب

قال المستشار إيهاب أبو زيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إنه لا بد من استحداث قانون ينظم قانونيًا معاملات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى.

أضاف أبو زيد ضمن فعاليات ندوة "الساعة الأخيرة للقانون البشرى" في محور"كاتب وكتاب" في قاعة فكر وإبداع ببلازا ١ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، بمشاركة كل من د. شحاتة غريب نائب رئيس جامعة اسيوط، د.هاني محمود وزير  الاتصالات الاسبق، د ٱيات الحداد عضو مجلس النواب، أن كتابه يطرح الإشكالية واضعا له الحلول، حيث يتضمن قانون جاهز لتنظيم الذكاء الإصطناعى، لافتا أنه قانون قد يسير على النظم العربية وليس مصريا وحسب.

وأوضح أبو زيد أن الاتحاد الأوروبي اصدر العام الماضى قانونا ينظم معاملات الذكاء الإصطناعى، خوارزميات التوصية وينظم ٱليات عملها.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، إضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن عميد الأثريين المصريين ليكون شخصية هذا العام للمعرض فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض وتم اختيار يعقوب الشاروني

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