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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

رغم صدورها عام 2018..

ما الجديد في سيرة صلاح فضل الصادرة حديثًا؟

الناقد الدكتور الراحل
الناقد الدكتور الراحل صلاح فضل

صدر حديثًا السيرة الذاتية للناقد الدكتور الراحل صلاح فضل، عن الدار المصرية اللبنانية تحت عنوان "صلاح فضل.. سيرة نقدية" وهي من تقديم وتحرير الناقد الدكتور رضا عطية.

رضا عطية: صلاح فضل اختار عنوان "سيرة نقدية" لسيرته لهذا السبب

وقال عطية في تصريح لـ"الدستور"، إن الناقد الدكتور صلاح فضل اختار لسيرته الصادرة حديثًا عنوان سيرة نقدية من منطلق أن السيرة في كتابته لها هي ممارسة نقدية لا مجرد سرد تاريخ الذات والعالم وحسب.

وبسؤاله حول صدور سيرة الناقد الراحل من قبل وتحديدًا في عام 2018 عن دار "بتانة للنشر" تحت عنوان "عين النقد سيرة فكرية"، وما الذى تختلف عنه سيرته الجديدة؟ أكد "عطية" أن الكتاب الصادر حديثًا عن "المصرية اللبنانية" يضم السيرة الكاملة للدكتور صلاح فضل.

سيرة صلاح فضل من تتضمن نشأته وقصة حب أم كلثوم بجد زوجته

وأوضح" عطية"، أن سيرة الدكتور صلاح فضل شملت موضوعات كثيرة متنوعة كنشأته الأولى ودراسته الأزهرية ثم دراسته الدرعمية ورحلته إلى إسبانيا دارسا للدكتوراه ثم مستشارا ثقافيا لمصر وكذلك عيشه ببلدان مختلفة كالمكسيك والبحرين وأدواره المتعددة في خدمة الوطن والثقافة المصرية والعربية وقصة مناهج الحداثة النقدية التي استرفدها في حقل الثقافة العربية وعلاقته بالمرأة وقصة الإعجاب وربما الحب التي جمعت أم كلثوم بجد زوجته، وكذلك رؤاه في وضع الشعر العربي الآن ومناهج التعليم كذلك ودوره في الدفاع عن الحريات ومشاركته في مناقشات الدستور المصري وكتابته وكذلك مشاركته في حوار المثقفين مع مؤسسة الأزهر الشريف.

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نبذة عن صلاح فضل

محمد صلاح الدين عبد السميع فضل (21 مارس 1938- 10 ديسمبر 2022) أستاذ جامعي، وكاتب، ومترجم مصري. شغل العديد من المناصب التعليمية وغير تعليمية في مصر وخارجها. فعمل كمعيد في جامعة القاهرة، وجامعة الأزهر، وجامعة عين شمس في مصر، والجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك وكلية المكسيك في إسبانيا، بالإضافة إلى جامعة صنعاء في اليمن والبحرين. من المناصب الأخرى غير التعليمية التي شغلها الدكتور فضل تتضمن ترأسه تحرير مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد، وترأسه قسم اللغة العربية في جامعة عين شمس، وغيرها من مساهماته لمجلس المجمع ومساهمات أكاديمية أخرى. وبفضل مؤلفاته العديدة والمتفرعة في مجال الأدب، تمكن فضل من إثراء اتجاهات الباحثين ورؤاهم.

الدكتور الراحل صلاح فضل الدار المصرية اللبنانية صلاح فضل سيرة نقدية الناقد الدكتور رضا عطية عين النقد سيرة فكرية بتانة للنشر

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