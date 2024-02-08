جمال التهامى: الرئيس السيسى يشعر دائمًا باحتياجات المواطن خاصة فى هذه الآونة

قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن مصر أطلقت استراتيجية حقوق الإنسان، مؤكدًا أنها من الدول التي تصدر أعلى معايير حقوق الإنسان وتفوق العديد من الدول الأوروبية وأمريكا التي وقفت صامتة إزاء ما يحدث في فلسطين.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يشعر دائما باحتياجات المواطن، خاصة في هذه الآونة وما يؤثر عليه من ارتفاع الأسعار وجشع التجار، مشيرًا إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس تؤكد مدى شعوره بالمواطن.

التوقيت مناسب لهذه القرارات

وأكد أن التوقيت مناسب لأن السوق ملتهبة والأسعار مرتفعة، ودخول المواطنين لا تكفي احتياجاتهم، ولكن يلزم ضبط إيقاع السوق، كما يلزم العديد من التشريعات التي تحمي المواطن من التجار في ظل الآليات التي تحكم السوق الآن؛ لأن جهاز حماية المستهلك لن يقوم بدوره لوحده، مشيرًا إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور قد تكون الأولى من نوعها.