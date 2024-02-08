الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزراعة: تحصين 1.3 مليون رأس ماشية ضمن الحملة القومية الأولى 2024

تحصين الماشية
تحصين الماشية

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تحصين الماشية في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين، وتنفيذًا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية.

وأطلقت الهيئة العامة للخدمات البيطرية الحملة القومية الأولى لعام 2024 لتحصين الأبقار والماعز والأغنام ضد مرضى الجلد العقدي وجدري الأغنام.

وقال الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن الحملة بدأت يوم 27 يناير الماضي بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح أنه تم تحصين حوالي مليون و310 آلاف و62 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضى الجلد العقدي وجدري الأغنام منذ بداية الحملة حتى 7 فبراير الجاري.

الزراعة إعطاء أكثر الوراق حماية مليون جرعة مرضى الجلد العقدي وجدري

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