الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

معهد القطن يدرب 280 طالبا من "زراعة عين شمس" على أساليب الإنتاج

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 استقبل معهد بحوث القطن أمس، وفدا مكون من (280) طالبا وطالبة من طلبة المستوى الثالث لبرنامج الإنتاج النباتي بالكلية، يرافقه الدكتور محمد التمساح، المشرف علي التدريب بالكلية، ضمن برنامج التدريب الميداني للطلبة حيث، كان في استقبال الوفد د عبد الناصر رضوان - مدير معهد القطن، والأساتذة وكلاء المعهد ورؤساء الاقسام البحثية بالمعهد.

 معهد القطن يدرب 280 طالبا من زراعة عين شمس 

وصرح الدكتور مصطفى عطية عمارة، رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمشرف والمتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن، بـنه تم في هذه الزيارة التدريبية تعريف الطلاب بأقسام ووحدات المعهد البحثية ورؤية وأهداف المعهد ورسالته في تطوير قطاع زراعة القطن، بالإضافة إلى تعريف الطلاب بالأساليب الحديثة في مجال تربية وإنتاج وتداول القطن، من خلال تعريف الطلاب بالعديد من مهارات طرق الزراعة، وبرامح تربية وإنتاج أصناف القطن الحديثة المتبعة في المعهد، وطرق المحافظة على أصناف القطن المصري وطرق المراقبة في الحقول والتسويق والمحالج، كما تم في هذا البرنامج التدريبي زيارة معامل التكنولوجي بأقسامها المختلفة، بهدف زيادة وعي الطلاب، بالممارسات العملية في مراقبة جودة القطن، وكيفية استخدام الأجهزة المعملية بأقسام التكنولوجي المختلفة.

أشار عطية إلى أن هذا التدريب والزيارة ضمن خطة المعهد لإعداد خريج متميز يواكب متطلبات سوق العمل من خلال تدريبه وتأهيله بما يخلق له فرص عمل حقيقية تواكب مجريات العصر والتكنولوجيا الحديثة والتي تتضمن التوسع الأفقي والرأسي في الإنتاج الزراعي.

 

معهد بحوث القطن طالب وطالبة الإنتاج النباتي برنامج التدريب الميداني استقبال الوفد رؤساء الأقسام وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

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