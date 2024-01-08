الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

معهد بحوث الإلكترونيات يستضيف المدرسة الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا حول استضافة معهد بحوث الإلكترونيات، برئاسة الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم رئيس المعهد، طلاب المدرسة الدولية للتكنولوجيا التطبيقية خلال شهر يناير الجاري، وذلك في إطار استراتيجية المعهد لنشر الوعي العلمي بين الشباب، ودعم قدرات الطلاب في مجال التكنولوجيا والابتكار.

وخلال الزيارة، تم تقديم محاضرة علمية مُبسطة عن الخلايا الشمسية، والطاقة المُتجددة، وأنظمة تخزين الطاقة، كما قام الطلاب بجولة في معمل الخلايا الشمسية للتدريب العملي على قياس خصائص الخلايا الشمسية والنظام الشمسي المُنعزل عن الشبكة (خلايا شمسية، بطاريات، منظم لشحن البطاريات، وانفرتر وأحمال كهربية)، كما قام الطلاب بإجراء تجارب عملية لتوفير الطاقة المُتجددة باستخدام متحكم أردوينو.

كما تلقى الطلاب تدريبًا عمليًا على كيفية استخدام بعض الأجهزة والأدوات الإلكترونية، مثل أجهزة القياس والتحكم، وأجهزة التصنيع الرقمي.

وعلى هامش الزيارة، التقى الطلاب بالدكتورة شيرين محرم والتي أكدت على اهتمام المعهد الدائم بتقديم تلك التدريبات للطلاب؛ لتطوير مهاراتهم ورفع قدراتهم فيما يخص دراستهم التكنولوجية، مما يساعد على تخريج شباب مؤهل لسوق العمل وبما يتماشى مع تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030) كما أبدت ترحيبها بإشراف الباحثين من المعهد على المشروعات التطبيقية للطلاب.

ومن جانبهم، أعرب الطلاب عن سعادتهم بالزيارة، مؤكدين أنها كانت تجربة ثرية مفيدة ساعدتهم على اكتساب مهارات جديدة في مجال الإلكترونيات.

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الخشت: جامعة القاهرة تواصل تأسيس خطاب دينى جديد يواجه الأفكار الظلامية

وفي سياق آخر شهدت جامعة القاهرة على مدار عام 2023، بتوجيه من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، العديد من أوجه تعزيز سُبل التعاون الدولي مع العديد من الجهات والمؤسسات على مختلف المستويات، ومن خلال عدة إجراءات، أهمها توقيع العديد من بروتوكولات واتفاقيات تعاون مع من جامعات وجهات وهيئات ومؤسسات محلية ودولية، واستقبال شخصيات عامة وسفراء ووفود وممثلي عدة جهات، والعديد من الفعاليات مع جامعات أجنبية، بالإضافة إلى المشاركة المتنوعة من الفعاليات الدولية، واستقبال  الأساتذة الأجانب الزائرين للتدريس بعدد من كليات الجامعة، وذلك في إطار حرص الجامعة على فتح آفاق واسعة على الساحة الدولي

 

 

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