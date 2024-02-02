الزراعة x أسبوع.. تحصين الماشية ورصد الجراد على الحدود (انفوجراف)

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ١٧٩، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٢٦ يناير وحتى ١ فبراير الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الإنفوجراف الضوء على اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود فرق الوزارة في المسح والرصد والاستكشاف على طول الحدود، والجاهزية للتعامل الفوري في حالة ظهور أي أسراب جراد، مؤكدًا التعامل مع أسراب الجراد التي تم رصدها على الحدود الجنوبية.

كما عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعا لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات التعاون المشترك بين الجانبين.

فيما نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ما تداولته بعض المواقع الصحفية بشأن حظر المملكة العربية السعودية لاستيراد الفراولة المصرية، مشيرة إلى أنه قرار إجرائي وتنظيمي داخلي يخص المملكة، وتم تطبيقه على أغلب الواردات الزراعية إليها من كافة دول العالم.

وخلال هذا الأسبوع تفقد الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية محطة بحوث التحرير وموقع الزراعات المحمية بالنوبارية، وذلك في إطار متابعة سير العمل ورفع كفاءة الأصول، كما زار أيضا معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم والتقى بقيادات المعهد والباحثين فيه، كما قام بجولة في المزرعة التابعة للمعهد وكذلك الأقسام والمعامل البحثية المعتمدة طبقا لمتطلبات الايزو، كما تم تجديد اعتماد معامل البروسيلا والفيروسات والسل والسموم الفطرية ومعامل امراض الضرع بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية، من قبل المجلس الوطنى للاعتماد "الإيجاك"، كذلك نفذ المعهد قافلة بيطرية في محافظة أسيوط، حيث تم فحص وعلاج أكثر من 7500 رأس ماشية مجانا لدى صغار المربين.

واجتاز المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية تجديد الاعتماد الدولي للأيزو، من هيئة الاعتماد الأمريكية، كما نفذ المعمل برنامجا تدريبيا إرشاديا لأحد الشركات المستفيدة بخدمات المعمل، حيث تضمن البرنامج التدريبي تعريف الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات المسموح بها على المنتجات الزراعية أو المصنعة، وأسباب التلوث بالعناصر الثقيلة والملوثات الميكروبية وكذا طرق وأساليب سحب العينات، كما بلغ اجمالي عدد العينات التي تم استلامها خلال هذا الاسبوع 6500 عينة.

كما نظم معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية ورشة حول التكنولوجيا الحديثة في إنتاج تقاوي البطاطس بالتعاون مع البروفيسور ليم يونج سوك من جامعة كانجوون الكورية، كما نظم معهد بحوث وقاية النباتات بالتعاون مع مديرية الزراعة بالشرقية ندوة تحت عنوان " مكافحة الآفات الحشرية الناقلة للفيتوبلازما الممرضة للنباتات"، كما نفذ أيضا حملات متابعة ميدانية ومرور حقلي في محافظات دلتا وصعيد مصر لتقديم النصائح الإرشادية للمزارعين وامدادهم بالدعم الفني والتوصيات الحديثة.

بينما شارك 185 خبيرا وباحثا ومرشدا زراعيا في الفرق الإرشادية الريفية لمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيواني في 21 محافظة خلال الفترة من 21 إلى 25 يناير، كما قام فريق بحثي بالتعاون بين مركز بحوث الصحراء وجامعة الملك سلمان بإجراء دراسة بحثية لحساب الاستهلاك المائي لأشجار الزيتون باستخدام جهاز Sapflow لتطبيقها بمحافظة جنوب سيناء.

وقام فريق من محطة بحوث توشكى التابعة لمركز بحوث الصحراء بتنظيم ندوة إرشادية للمزارعين والمنتفعين بمنطقة آبار شركة تنمية الريف المصري بتوشكى.

كما أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم إعطاء أكثر من 6.7 مليون جرعة ضد مرضى الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة القومية الثالثة للتحصين، كذلك تم تنفيذ قافلة الخير البيطرية المجانية الثامنة في محافظة الدقهلية بمشاركة معهد بحوث الصحة الحيوانية بالمنصورة ومديرية الطب البيطري بالدقهلية ونقابة الأطباء البيطريين بالدقهلية وكلية الطب البيطري جامعه المنصورة ومستشفى بروك الخيري.

وخلال هذا الاسبوع أيضا استقبل المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية، وفد رفيع المستوى من منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"؛ للوقوف على امكانيات المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية اللوجستية والبشرية ومدى امكانية التعاون بين المعمل ومنظمة الفاو المستقبلية، كما فاز الدكتور عز الدين جاد الله العباسي مدير المعمل المركزي للنخيل بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، بجائزة خليفة الدولية للنخيل التمر والابتكار الزراعي في الدورة السادسة عشر 2024، فئة الدراسات المتميزة والتكنولوجيا الحديثة، مناصفة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن إصداره الأخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

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