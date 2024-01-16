الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تنظيم ندوات إرشادية عن المحاصيل الاستراتيجية مع المزارعين في محافظات الصعيد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

بناءً على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت إشراف د عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعة، قامت قافلة إرشادية بالتعاون مع مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة "سيل" بعمل ندوات إرشادية بقرى مراقبة مصر الوسطى، وكانت القافلة تضم خبراء في مجالات المحاصيل الحقلية المختلفة والبساتين والنباتات الطبية والعطرية والنخيل والحشائش والمحاصيل البقولية.

القوافل الإرشادية العلمية للمحاصيل الاستراتيجية مع المزارعين في محافظات الصعيد

جاء ذلك بحضور د هاني درويش المدير التنفيذي لمشروع سيل، والدكتور عز الدين جاد الله العباسي رئيس المعمل المركزي للنخيل، والدكتور خالد جاد وكيل معهد المحاصيل الحقلية، والدكتور أحمد مصطفى خبير الحشائش بمحطة بحوث سدس، والدكتورة رحاب عبد الرحمن رئيس بحوث ومتخصصة فى المحاصيل البقولية، والدكتور عادل عمران باحث اول بمعهد البساتين وخبير النباتات الطبية والعطرية ومديري الجمعيات ومنسقين وميسرين القرى وعدد كبير من المزارعين.

وتم عرض لأهم التوصيات الفنية لكل المحاصيل الموجودة بالمنطقة وكذلك الاجابة على جميع اسئلة المزارعين واستفساراتهم وتنبيهم بأهم التغيرات المناخية المتوقعة وطرق التغلب عليها.

السيد القصير وزير الزراعة عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعة سيل المعيشة مركز البحوث

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