"الزراعة في اسبوع".. رئيس الوزراء يتفقد محطة إنتاج شتلات قصب ومتابعة المحاصيل الشتوية

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراض، التقرير الأسبوعي في نسخته رقم 179، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 19 وحتى 25 يناير الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

رئيس الوزراء يتفقد محطة إنتاج شتلات قصب السكر بمركز كوم أمبو

وسلط الإنفوجراف الضوء على تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، محطة إنتاج شتلات قصب السكر، بمركز كوم أمبو، بمحافظة أسوان واستمع إلى شرح من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حول أعمال المحطة، والمستهدف منها، فضلا عن بروتوكول التعاون الذي شهد مراسم توقيعه أيضا رئيس مجلس الوزراء، بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الموارد المائية والري، ومحافظة القليوبية، بشأن الاستثمار المشترك لمنطقة الشاليهات بقرية "مرجانة" بمدينة القناطر الخيرية.

وخلال هذا الأسبوع ألقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كلمة أمام فعاليات النسخة الرابعة لمؤتمر التنمية المستدامة، حيث أكد خلالها أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة أدت إلى تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

متابعة التكليفات الخاصة بالمشروع القومي للتحول إلى زراعة قصب السكر بنظام الشتلات

كما عقد الوزير اجتماعا موسعا، لمتابعة التكليفات الخاصة بالمشروع القومي للتحول إلى زراعة قصب السكر بنظام الشتلات، كما كلف الوزير مركز البحوث الزراعية، وقطاع الإرشاد الزراعي، والمعنيين بالوزارة، بالتوسع في توعية المزارعين بأهمية التحول لزراعة قصب السكر بنظام الشتلات

وزار الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية معهد بحوث الإنتاج الحيواني وعقد اجتماعا مع قيادات المعهد والباحثين، وذلك في إطار تطوير آليات العمل في المعاهد والمعامل التابعة للوزارة، كما أصدر أيضا المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، تقريرا مفصلا خلال هذا الأسبوع، استعرض من خلاله أهم إنجازاته على الصعيدين المحلى والدولي خلال عام 2023.

معهد بحوث التناسليات الحيوانية ينظم قافلة بيطرية مجانية لمحافظة أسيوط

وخلال هذا الأسبوع قامت الفرق الإرشادية بتنفيذ أنشطتها بكثافة على المحاصيل الشتوية والإنتاج الحيواني في 22 محافظة ومديرية زراعة، كما نظم معهد بحوث التناسليات الحيوانية قافلة بيطرية مجانية لمحافظة أسيوط لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين والتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات في قرى المحافظة.

وأعلن الدكتور مصطفى عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن، أنه تم تداول 78 ألف قنطار والسعر تجاوز 17 ألف جنيه خلال المزاد التاسع بالإسكندرية، كما أعلن أيضا الدكتور رفعت الجمل مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية عن تجديد اعتماد مركز تميز الاتحاد الإفريقي للاستزراع السمكي بالمعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية (CLAR) مصر، كما تعمل الإدارة المركزية لمكافحة الآفات على وقاية محصول القمح من الآفات، حيث تم توفير الطعوم اللازمة لمكافحة القوارض، وكذلك مكافحة سوسة النخيل الحمراء.

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