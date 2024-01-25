الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نقيب الأطباء البيطريين يفتتح مقرًا جديدًا بالسويس

نقيب البيطريين
نقيب البيطريين

افتتح الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، المقر الجديد لنقابة السويس الفرعية للبيطريين بعد تجهيزه يرافقه رئيس النقابة الفرعية بالسويس الدكتورة منال كامل وأعضاء النقابة الفرعية.

وصرح النقيب العام، بأنه تم شراء المقر الجديد في حي الأربعين ليكون مقرًا للنقابة الفرعية بالسويس فى مكان متميز على مساحة كبيرة بعمارة بنك إسكندرية، ليكون متسعا لأنشطة وخدمات النقابة الفرعية بالسويس.


وأوضح أنه تم شراء المقر ليفى بوعده لمطالب الجمعية العمومية لنقابة السويس الفرعية بشراء مقر يكون ملكا للنقابة بدلا من المقر الصغير المؤجر منذ فترة كبيرة، ويتسع لنشاط وخدمات النقابة الفرعية المقدمة للسادة الزملاء بمحافظة السويس، مؤكدا أن المقر الجديد إضافة كبيرة لأصول النقابة العامة وخطوة صحيحة تأخرت لسنين.


وأضاف النقيب العام أن القرار بالشراء اتخذ منذ ما يزيد عن عام، وتأخر الشراء نظرًا لطول مدة الاجراءات المتبعة والمطلوبة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات وابرزها التقييم الهندسي والمالي للأصول الثابتة المزمع شراؤها، فاستغرق الامر مدة طويلة وانتهت بفضل الله بتوقيع عقد الشراء.
قدم سليم التهنئة للأطباء البيطريين بنقابة السويس الفرعية على مقرهم الجديد، متمنيًا أن يكون صرحا يثرى العمل النقابي ويكون مكانا لخدمة وراحة السادة الزملاء بمحافظة السويس.


وكان أعلن الدكتور ناجى سلام، رئيس لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفى بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، عن استمرار فتح باب التنازلات والتظلمات للأطباء البيطريين المرشحين لحين انعقاد مجلس النقابة العامة، وذلك للصالح العام وضمان للشفافية ونزاهة الرأي.

وأشار سلام، إلى أنه يمكن لأعضاء الجمعية العمومية الدخول على اللينك التالي:  https://vet.egy-vet-synd.org، للاستعلام عن الاشتراكات، وكذلك وجود الأسم ضمن الجمعية العمومية المقيد بها  ( النقابة الفرعية )، ويكون الإستعلام برقم القيد بالنقابة.

النقيب العام يفتتح المقر الجديد للنقابة الفرعية للأطباء البيطريين

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