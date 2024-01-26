رابط التقدم لامتحانات الثانوية 2024 طبقا لنظام وزارة التربية والتعليم

يبحث طلاب الثانوية العامة عن رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، وتشير وزارة التربية والتعليم إلى أن تسجيل استمارة الثانوية العامة سيكون إلكترونيا عبر موقع الوزارة، حيث يتاح الطلاب الدخول على الرابط التالي لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024.

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم رابط مباشر كي يمكن للطلاب تسجيل استمارة الثانوية العامة من خلاله بعد تسجيل الدخول من خلال البريد الإلكتروني الموحد

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة من هنا https://moe-register.emis.gov.eg

من أجل تسجيل الاستمارة يجب تسجيل الدخول بالبريد الالكتروني الموحد للطالب

ثم تسجيل البيانات من اسم الطالب ومواد شعبته مع ضرورة اتباع الدقة عند التسجيل للمواد التي يؤدي فيها الطالب الامتحانات.

رابط التقدم لامتحانات الثانوية العام عام 2024

ويذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للفريق إجراءات وشروط التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024، وأنه يجرى امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة هذا العام 2024.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

وقالت الوزارة حول مواعيد الامتحانات انه يعقد امتحان عام الشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي للدور الأول: اعتبارًا من يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024، في حين يعقد امتحانات الدور الثاني تعقد السبت 24 أغسطس 2024.

وحول الفئات المسموح لها دخول الامتحان هو أن يسمح للفئات الآتية بالتقدم لامتحان الثانوية العامة للعام الحالي، الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي 2023،2024 المنقولين من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه العلمية - الأدبية بالمدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة أو الرياضية والتى تشرف وزارة التربية والتعليم على امتحانات النقل بها ويشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة.

وتشمل الفئات الطلاب الراسبون عام 2023 بالصف الثالث الثانوى لأول مرة يقوموا بتسجيل بيانتهم استمارة الكترونية جديدة لأداء الامتحان فيما رسبوا فيه أو تغيبوا عنه وذلك لعام دراسى واحد كطلاب منتظمين، كما تشمل الطلاب الناجحون بالصف الثانى الثانوى بالعام الدراسى 2012،2013 بداية تطبيق النظام الحديث وما بعده داخل مصر أو من دول عربية وتم مناظرة الشهادات الحاصلين عليها ولم يتقدموا أو تقدموا لامتحان الصف الثالث الثانوى على نظام المنازل ولم يستنفذوا عدد مرات التقدم المسموح بها قانونا، عليهم التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة لبحث حالتهم عن الأعوام التى لم يتقدموا فيها للامتحان.