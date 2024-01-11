معهد بحوث العيون ينظم مؤتمر الاتجاهات والابتكارات في ممارسة طب العيون

يُنظم معهد بحوث أمراض العيون برئاسة الدكتور مصطفى محمود صلاح الدين رئيس المعهد، المؤتمر الدولي السنوي لمعهد بحوث أمراض العيون في دورته السادسة عشر تحت عنوان "الإتجاهات الحالية والابتكارات في ممارسة طب العيون"، خلال الفترة من 18 إلى 19 يناير الجاري.

ويناقش المؤتمر كل ما هو جديد في تشخيص وعلاج أمراض وجراحات العيون، بمشاركة 14 خبيرًا عالميًا من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وإنجلترا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا، بالإضافة إلى لفيف من كبار الأساتذة المصريين من المعهد ومختلف الجامعات المصرية.

جدير بالذكر أن المؤتمر السنوي يُعتبر من أكبر وأهم المؤتمرات التي تُقام في مصر والعالم العربي بحضور أكثر من 1000 طبيب، ويعتبر من أهم الوسائل لنقل المعرفة والتكنولوجيا إلى شباب الأطباء من خلال حضور الندوات العلمية وورش العمل المتنوعة؛ بهدف صقل خبراتهم وقدراتهم ومهاراتهم.

وفي سياق آخر تلقى الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتورة جيهان المنياوي، المشرف العام على مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة بالجامعة، يتضمن الأنشطة والفعاليات التي أقامها المركز خلال الفترة من شهر يونيو وحتى ديسمبر 2023، في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمركز، وفي إطار رؤية الجامعة لتحقيق مبدأ دمج الطلاب ذوي القدرات الخاصة في المجتمع الجامعي، ونشر ثقافة الدمج.

واستعرض التقرير، الدورات التدريبية التي نظمها المركز خلال الفترة من يونيو حتى ديسمبر 2023 لدمج الطلاب ذوي الإعاقة في عملية التحول الرقمي ضمن خطة الجامعة الشاملة وتطوير المستوى التعليمي والأكاديمي للطلاب لتذليل كل المعوقات التي قد تعترض الطلاب ذوي الإعاقات المختلفة أثناء العملية التعليمية، حيث تم تدريب 16 طالبًا من ذوي الإعاقة الذهنية والسمعية والحركية على استخدام الحاسب الآلي من خلال نظام التشغيل (Windows)، وتدريب 16 طالبًا من ذوي الإعاقة البصرية على كيفية التعامل مع البرنامج الصوتي NVDA، وتدريب 10 طلاب من ذوي الإعاقة البصرية على استخدام الحاسب الآلي من خلال نظام التشغيل (Windows)، وتدريب 7 طلاب من ذوي الإعاقة البصرية على برنامج معالج النصوص (Word