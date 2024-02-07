الزراعة: معهد الصحة الحيوانية يواصل قوافل الخير البيطرية في الفيوم

نفذ معهد الصحة الحيوانية قافلة بيطرية مجانية في قرية مطر طارس التابعة لمركز سنورس بالفيوم، والتي تعتبر من أكبر قرى المحافظة في الثروة الحيوانية تعدادًا.

جاء ذلك بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التواصل والتلاحم مع المربي الصغير والفلاحين في الحقول ومساعدتهم في حل المشاكل والمعوقات على أرض الواقع وتنفيذ سلسلة من القوافل والزيارات والندوات الإرشادية والتوعوية تحت مظلة حياة كريمة، وبرعاية وإشراف مستمر من عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.



يأتي ذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتعظيم إنتاجها، وشارك في القافلة الأطباء بمعمل بيطري الفيوم، بالإضافة إلى مجموعة من المتخصصين من المعهد بالقاهرة.

وقامت القافلة بتوعية وإرشاد الأخوة المزارعين حول مخاطر مرض الحمى القلاعية وكيفية السيطرة عليه وطرق الوقاية منه والإجراءات الواجب اتخاذها عند ظهور أي أعراض للمرض وأهمية التحصين وأوقاته لحماية الحيوانات من الخسائر التى يسببها المرض خاصة في فصل الشتاء.



واستفسر المزارعون عن كيفية حماية القرية من مرض الحمى القلاعية، وتم إرشادهم إلى ضرورة التوقف عن حركة نقل الحيوانات في القرية وبين القرى والأسواق واتخاذ كافة أشتراطات الآمن الحيوي في المزارع والحقول.



ومن جانبهم، وجه المزارعون الشكر لوزارة الزراعة ومعهد الصحة الحيوانية، وطالبو بمزيد من الزيارات خاصة بالمزارع الحيوانية لفحصها ومراجعة طرق التربية بها.



ومن ناحيته، وجه د ممتاز شاهين- مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، بضرورة تلبية رغبة المربين وتنفيذ الزيارات الميدانية البيطرية الإرشادية والتوعوية المجانية إلى المحافظات المختلفة ووضع جدول زمني لزيارة كافة مزارع المربي الصغير في تلك المحافظات من خلال سلسلة قوافل الخير البيطرية الإرشادية التوعوية المجانية التي تهدف إلى رفع كفاءة المربى الصغير وتوعيته للحفاظ على استثماراته ومشروعاته لتحقيق الأمن الغذائي بالبلاد وتقديم أوجه الرعاية الطبية والصحية للثروة الحيواية لضمان سلامتها وقيمتها الغذائية، بالإضافة إلى تحقيق المستهدف من حجم الإنتاج من الثروة الحيوانية، ودعم المربين وتحسين أحوال معيشتهم وحل المعوقات التي تواجههم على أرض الواقع لزيادة الانتاجية في كل قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وغيرها، كما أكد أن جميع إمكانيات المعهد بالمقر الرئيسي وفروعه جاهزين تمامًا لخدمة المربين.