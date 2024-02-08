القبض على طالب ابتز فتاة بصورها فى أبوالنمرس

ألقت أجهزة الأمن القبض على طالب (20 سنة) في أبوالنمرس، حاول ابتزاز فتاة عمرها 17 سنة بصور مكشوفة، حصل عليها خلال التعارف عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطلب منها مبالغ مالية، وأحيل المتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من المقدم مصطفى المهدي رئيس مباحث أبوالنمرس، بلاغًا من "رجب.م" (59 سنة- عاطل) وبصحبته ابنته "ريتاج. ر" (17 سنة- طالبة) لقيام أحد الأشخاص بابتزازها بصور مكشوفة، وطلب منها مبالغ مالية مقابل عدم نشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب استخدام التقنيات الفنية بقطاع تكنولوجيا المعلومات في الداخلية، تم تحديد مكان المتهم، وعقب استئذان النيابة العامة، تم ضبط "مصطفى. ط" (20 سنة- طالب).

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وحرر محضر بالوقعة وتولت النيابة التحقيق.