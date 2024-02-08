حفلات حرام جماعية وتبادل زوجات.. عامل يعرض جسد زوجته على فيسبوك

عامل من أحد الأقاليم بحث عن طريق سريع لكسب المال فلعب الشيطان برأسه لاستغلال جمال زوجته ابنة المنصورة والاستفادة من جسدها فلمح لها بطريق الحرام فلاقت فكرته قبولا لدى زوجته ووضعا سويا خطوات بدء نشاطهما المشبوهة.

نشاط العامل وزوجته وصل إلى مباحث الآداب بشرق الدلتا بعد رصد المصادر السرية لانتشار صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي تروج لحفلات رذيلة جماعية وتعلن عن تبادل الزوجات لممارسة الحرام.

التحريات أكدت المعلومات المبدئية حيث تبين أن المتهم يدعى حسين.ي 34 عاما، عامل ومقيم بمركز الزرقا محافظة دمياط بتسهيل أعمال الدعارة لزوجته وتدعى منال.ع.، 32 عاما، حاصلة على دبلوم تجارة، ومقيمة بقرية منشأة الجمال بمركز منية النصر، وتقديمها لراغبي المتعة الحرام، وممارسة الرذيلة بمقابل مادى دون تمييز.

بعد استصدار إذن النيابة العامة انطلقت مأمورية من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة، وضبط المتحرى عنهما حال تواجدهما أمام أحد الكافيهات بشارع المشاية السفلية دائرة قسم شرطة أول المنصورة، وبحوزتهما ضبط 2 هاتف محمول كانا بحوزة المتهمين ومبلغ مالي قدره 1100 جنيه مصري، بحوزة المتهم الأول من متحصلات أعمالهما في الدعارة

بمواجهة المتهم الأول، أقر واعترف بتسهيل الدعارة للمتهمة الثانية زوجته، وذلك عن طريق إنشاء وإدارة صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتسهيل دعارتها من خلال تطبيق واتساب، والتواصل من خلال تلك التطبيقات مع راغبي المتعة الحرام، والإعلان والتسهيل والترويج لفكرة حفلات الجنس الجماعي، وتبادل الزوجات بغرض إشباع الرغبة الجنسية وبعض الهدايا العينية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة