"القاهرة الإخبارية": رئيسة الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب والهلال الأحمر تتفقد معبر رفح

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية فيديو يوضح زيارة رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، كيت فوربس، معبر رفح.

تفقد مخازن المساعدات في مدينة العريش

وتفقدت كيت فوربس، مخازن المساعدات في مدينة العريش، كما استمعت إلى شرح مسئولي الهلال الأحمر المصري حول كيفية استقبال المساعدات، وأنواعها وطرق تخزينها وتكويدها وتحميلها على شاحنات ونقلها إلى قطاع غزة.

وبدورها وجهت فوربس، الشكر إلى الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء على الجهود الإنسانية التي يقومون بها.