الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عزة مصطفى: قرارات الرئيس السيسى الأكبر فى الحماية الاجتماعية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل، لافتة إلى أن قيمة الحزمة الاجتماعية  تبلغ 180 مليار جنيه، للتخفيف على المواطن في ظل الظروف الحالية.

وأضافت خلال برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي، وجه الحكومة ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي، أكد متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه.

 

قرارات الرئيس ليست تمهيدًا لتحرير سعر الصرف

 وتابعت، أن القرارات تضمنت زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية، بالإضافة إلى زيادة المعاشات، مشيرة إلى أن الساعات الماضية فور صدور قرارات الرئيس السيسي، ظهرت الشائعات المغرضة بأن قرارات الرئيس تمهيدًا لتحرير سعر الصرف، وهذا غير صحيح. 

وأكدت أن الرئيس السيسي، يولي أهمية كبيرة للمواطن المصري الفترات المقبلة، منوهة بأن القرارت هدفها المواطن البسيط.

عزة مصطفى الرئيس عبدالفتاح السيسي أكبر حزمة اجتماعية تخفيف الأعباء المعيشية تحرير سعر الصرف الاضطرابات الاقتصادية الخارجية

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