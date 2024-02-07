الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس "الإصلاح والنهضة": قرارات الرئيس برفع الأجور تعكس إحساسه بالمواطن

هشام عبد العزيز
هشام عبد العزيز

قال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم لرفع الأعباء المعيشية عن المواطنين حكيمة جدًا تعكس إحساس القيادة السياسية بالمواطن المصري. 

وأضاف عبد العزيز في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن الوضع الاقتصادي صعب في ظل الأزمة التي تمر بها المنطقة والحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، فضلًا عن اشكاليات اقتصادية بداية من كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد أن القيادة السياسية تتحرك في مسارين مهمين جدًا الأول معالجة الأزمة من جذورها ومحاولة إيجاد حلول فيما يتعلق بسعر الصرف ومحاولة تخفيف جموحه، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية ظهرت من تصريحات صندوق النقد الدولي.

رئيس "الإصلاح والنهضة": الدولة تشعر جيدًا بالمواطن وتتحرك لحمايته

وأشار إلى أن مصر تحاول أن تتحرك مسرعة وبقوة في إصلاحات هيكلية ومحاولة كبيرة لجذب الاستثمارات لتحسين الوضع الاقتصادي، وعلى الرغم من تلك التحديات فإن الاقتصاد المصري يحاول وقادر على التعامل إلى الآن.

وتابع: "الدولة تشعر جيدًا بالمواطن وتتحرك دائمًا في التوقيت المناسب لتخفيف الأعباء عن المواطن وخصوصًا الذي لا يستطيع التحمل".

الرئيس السيسي رفع الأجور قرارات الرئيس السيسي هشام عبد العزيز حزب الإصلاح والنهضة

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