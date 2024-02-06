واشنطن: مفاوضات التوصل لاتفاق بين حماس وإسرائيل لا زالت مستمرة

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل بشأن التوصل لاتفاق لإطلاق سراح المحتجزين في غزة "لا تزال مستمرة."

وأضاف البيت الأبيض: "نسعى للتوصل إلى هدنة إنسانية أطول من أسبوع لاستعادة المحتجزين وإدخال المزيد من المساعدات لغزة".

ويأتي ذلك بينما يجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جولة هي الخامسة إلى الشرق الأوسط منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي في غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وتستمر جولة بلينكن حتى يوم الخميس، حيث بدأت بالسعودية ومصر وقطر، وتشمل أيضا إسرائيل والضفة الغربية.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت حتى، اليوم الثلاثاء، "27 ألفا و585 شهيدا و66 ألفا و978 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية.