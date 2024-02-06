الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نيجيريا تستضيف أول قمة فرانكفونية لتعزيز التبادل التجارى بأفريقيا فى فبراير

نيجيريا
نيجيريا

تستضيف مدينة "لاجوس" النيجيرية، النسخة الأولى، من قمة الأعمال الفرانكفونية لتعزيز التبادل التجاري بين دول القارة الناطقة بالفرنسية ونظيرتها الناطقة بالإنجليزية، على مدار يومي 28 و29 فبراير الجاري.

وتستهدف القمة التي ستنطلق تحت شعار "الاستثمار في أفريقيا الفرانكفونية: خارطة الطريق والفرص" فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الاقتصادات في الدول الناطقة بالفرنسية والإنجليزية في القارة واستغلال الفرص التي لا تزال غير مستغلة إلى حد كبير لأسواق هاتين المنطقتين، وفقا لما جاء في بيان لمنظمي هذه الفعالية.

وأشار البيان إلى أن هذه القمة، التي تعد الأولى من نوعها في القارة السمراء، تسعى لأن تكون بمثابة محفز للنشاط الاقتصادي من خلال تزويد الشركات الناطقة باللغة الإنجليزية بخريطة طريق لتوسعة أنشطتها عبر التعاون المتبادل مع الأسواق الغنية في دول إفريقيا الناطقة بالفرنسية مثل السنغال وكوت ديفوار والكاميرون وغيرها من الدول.

ومن المنتظر أن تجمع هذه القمة المستثمرين وصانعي السياسات ورجال الأعمال؛ لبحث القضايا والفرص في القطاعات الرئيسية لنمو إفريقيا مثل الطاقة والتمويل والاتصالات والبنية التحتية وغيرها.

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