الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

يائير لابيد: مستعد للانضمام إلى حكومة نتنياهو بشرط

يائير لابيد
يائير لابيد

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، مجددًا استعداده للانضمام إلى الحكومة الإسرائيلية "بدل المتطرفين"، من أجل الوصول إلى صفقة تبادل رهائن مع حماس.

وقال لابيد، في تصريحه لإذاعة "103" الإسرائيلية: "قلت لرئيس الوزراء الإسرائيلي عليك إخراج المتطرفين من الحكومة وهو يعرف رأيي أنا مستعد للدخول في الحكومة بدل المتطرفين من أجل الوصول إلى صفقة تبادل".

وأضاف: "يجب أن تكون هناك حكومة جديدة تحافظ على المواطنين لكن بنظري لا يريد نتنياهو التنازل عن سموتيرش وبن غفير، وهذا خطير جدًا".

وتابع: "نتنياهو يحاول رسم صورة للمجتمع الإسرائيلي وكأنها هل أنتم مع المخطوفين أم النصر؟ وإذا كنتم مع النصر يجب أن تكونوا ضد المخطوفين هذه صورة مشهوهة جدًا ولا نصر عسكريًا دون عودة المخطوفين".

والإثنين، صرح لابيد، بعد خروجه من جلسة إحاطة أمنية مع نتنياهو: "لقد عرضت على نتنياهو شبكة أمان سياسية لاستعادة المحتجزين قلت له إنني غير معني بالمناصب، فقد كنت وزير خارجية ورئيس وزراء، قلت له أنا سأدعم أي مبادرة لإعادة الرهائن وبالطريقة التي تراها، دعم الحكومة من الخارج أو الانضمام للحكومة اختر ما تشاء وأعلمني".

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، هددا بتفكيك الحكومة والانسحاب منها، في حال أعلن عن التوصل لوقف إطلاق نار نهائي في قطاع غزة.

يأتي ذلك فيما تعمل قوى إقليمية ودولية على صياغة اتفاق من أجل وقف الحرب في غزة لأسابيع وإجراء صفقة لتبادل الرهائن مع أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

المعارضة الإسرائيلية لابيد يائير لابيد الحكومة الاسرائيلية حماس تبادل رهائن

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