روسيا: الاعتداءات الأمريكية على سوريا والعراق تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين

طالب مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا، بإدانة انتهاكات أمريكا وبريطانيا للقانون الدولي والسلم والأمن الدوليين، وفقًا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن، خلال جلسة لمجلس الأمن حول الهجمات الأمريكية الأخيرة على سوريا والعراق، إن الطائرات الأمريكية عمدت بأمر من الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى شن 85 ضربة على أراضي سوريا والعراق وأوقعت كثيرًا من الضحايا المدنيين ودمرت البنى التحتية.

وأكد مندوب روسيا لدى مجلس الأمن، أن الاعتداءات الأمريكية على سوريا والعراق تمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين وتناهض النظام العالمي القائم على القواعد.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تنفذ أعمالًا في سوريا والعراق لا صلة لها بالقانون الدولي بل تهدف إلى مفاقمة النزاع.

وأشار إلى أن إعلان واشنطن التنسيق مع بغداد قبل شن الضربات الأمريكية كذبة تهدف إلى تشويه الواقع.

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا، أن واشنطن تحاول إنقاذ صورة الإدارة الأمريكية تحضيرًا للانتخابات الرئاسية المقبلة.