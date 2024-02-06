الخارجية الأمريكية تعتزم الموافقة على بيع صواريخ كروز إلى هولندا

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على احتمال بيع صواريخ كروز الدقيقة AGM-158 JASSM إلى هولندا بقيمة 908 مليون دولار.

ذكرت ذلك وكالة التعاون الأمني في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم الإخباري.

ويشار إلى أن البيع المحتمل "سيعزز قدرة هولندا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال توسيع القدرات الجوية وزيادة مدى ودقة الضربات".

وفي وقت سابق، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة لبيع صواريخ ومعدات هيلفاير إلى هولندا مقابل 150 مليون دولار.