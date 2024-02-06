الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إيتمار بن غفير يعتذر عن حديث إساءة نجله للرئيس الأمريكى

بن غفير
بن غفير

اعتذر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، نيابة عن نجله الذي سخر من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وأشار إلى إصابته بالخرف.

وكتب شوفائيل بن غفير، عبر حسابه على منصة "إكس" فوق صورة لبايدن: "من المهم رفع مستوى الوعي حول مرض ألزهايمر الذي يمثل سببا رئيسيا للتدهور المعرفي والخرف لدى كبار السن".

ويسعى الرئيس الأمريكي (81 عاما) إلى إعادة انتخابه وسط تركيز من المنافسين السياسيين والناخبين على عمره.

ولاحقا، نشر "بن غفير" على ذات المنصة وكتب أن "ابنه الحبيب ارتكب خطأ جسيما، وأنه يرفض بشدة ذلك".

وأضاف الوزير الذي يسكن في إحدى مستوطنات الضفة الغربية، بالعبرية، أن "الولايات المتحدة هي صديقتنا العظيمة، والرئيس بايدن صديق لإسرائيل".

وحسب "بن غفير"، فإنه لا مكان لمثل هذه التعليقات "المهينة.. أعتذر عن حديث ابني".

وكان وزير الأمن القومي قد انتقد الرئيس الأمريكي لعدم كفاية المساعدات التي تقدمها واشنطن للدولة العبرية في حربها ضد حماس في قطاع غزة.

وجاءت تصريحات "بن غفير" بعد فرض واشنطن، وفي خطوة نادرة، عقوبات على 4 مستوطنين وسط تصاعد للعنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير إيتمار بن غفير الرئيس الامريكي جو بايدن بايدن

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