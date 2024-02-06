الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بسبب قرار محكمة العدل الدولية.. "إيتوتشو" اليابانية تنهي تعاونها مع الاحتلال الإسرائيلى

شركة إيتوتشو اليابانية
شركة إيتوتشو اليابانية

كشفت وكالة رويترز، أن شركة إيتوتشو اليابانية تعمل على إنهاء تعاونها مع الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت الشركة أنها في سبيلها لإنهاء تعاونها مع شركة إلبيت الدفاعية الإسرائيلية، وذلك بعد قرار محكمة العدل الدولية المدين للاحتلال.
وليست هذه الشركة الأولى التي تقطع علاقاتها بالاحتلال نتيجة أفعاله التي ترقى للإبادة الجماعية.

يأتي ذلك فيما قالت الأمم المتحدة، إن إعادة بناء قطاع غزة الذي مزقته الحرب في فلسطين وإعادة الظروف الاجتماعية والاقتصادية إلى مستويات ما قبل الصراع قد يستغرق عقودًا، محذرة من الظروف غير الملائمة للسكن في القطاع المحاصر.

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