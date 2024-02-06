الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

باستثناء السعودية.. تراجع معظم بورصات الخليج

أسواق الأسهم
أسواق الأسهم

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض، الثلاثاء، في ظل تصاعد التوتر في المنطقة، غير أن المؤشر السعودي عوض خسائره المبكرة وأغلق على ارتفاع.

ويواصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، سعيه للتوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار، في الحرب المستمرة منذ أربعة أشهر.

وتواصل الولايات المتحدة حملتها على الحوثيين في اليمن، والذين عرقلت هجماتهم على سفن شحن في البحر الأحمر طرق تجارة النفط العالمية.

وانخفض مؤشر دبي 1.8 بالمئة، متأثرا بتراجع سهم شركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزية 4.4 بالمئة، وهبوط سهم الخليج للملاحة القابضة 9.9 بالمئة.

وقال جوزف ضاهرية، المدير الإداري في شركة تيكميل، إن بورصة دبي كانت الأكثر تراجعا في المنطقة، متأثرة بالمخاوف الناجمة عن التوتر الجيوسياسي، خاصة وأن السوق لا تزال في اتجاه صعودي بشكل عام.

وأضاف: "قد تظل السوق معرضة للهبوط إذا تصاعد التوتر في المنطقة غير أن الأساسيات المحلية القوية ربما تساعدها على الصعود".

وتراجع مؤشر أبوظبي واحدا بالمئة، مع انخفاض سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، واحدا بالمئة.

وارتفع المؤشر السعودي 0.4 بالمئة، بفضل ارتفاع سهم شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط 1.8 بالمئة، وصعود سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 3.4 بالمئة.

ولا تزال أسعار النفط، وهو محفز للأسواق المالية في الخليج، مستقرة إلى حد بعيد، مع ترقب المستثمرين معرفة ما إذا كانت جولة بلينكن في الشرق الأوسط، ستؤدي إلى وقف حرب غزة التي أثارت مخاوف بشأن الإمدادات من المنطقة الرئيسية في إنتاج النفط.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.4 بالمئة عند الإغلاق، لكن سهم البنك التجاري الدولي انخفض خمسة بالمئة.

أسواق الأسهم الخليج المؤشر السعودي بلينكن أنتوني بلينكن

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