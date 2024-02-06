الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

النواب الأردنى يشدد على ضرورة استمرار عمل الأونروا من أجل الفلسطينيين

الأونروا
الأونروا

شدد رئيس لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني النائب المهندس فراس العجارمة، على أهمية استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا )، في أقاليم عملها، فهي شاهد حقيقي على معاناة اللاجئين الفلسطينيين، جاء ذلك خلال زيارة لجنة فلسطين النيابية، اليوم الثلاثاء، الوكالة حيث ألتقت مدير شئون "الأونروا"، أولاف بيكر. 

واستعرض رئيس اللجنة جهود العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الداعمة للاونروا، قائلا إن الملك يولي القضية الفلسطينية اهتماما كبيرًا.

وأوضح أن وقف التمويل للوكالة سيكون له تبعات خطيرة على اللاجئين الفلسطينيين والدول المضيفة، سيما وأن الأردن يستضيف نحو 2.4 مليون منهم، ما يعني أن إيقاف التمويل سيعود بالضرر على الخدمات المقدمة للمخيمات وخاصة التعليمية والصحية.

وأشار العجارمة إلى أن "فلسطين النيابية" ستقود حراكًا برلمانيًا دوليًا لحشد الدعم للأونروا، وحث حكومات الدول التي أوقفت الدعم على إعادة التمويل.

من جهتهما، قال النائبان فايز بصبوص ومحمد الهلالات إن فلسطين النيابية تتماهى مع القيادة الهاشمية والدبلوماسية الأردنية التي يقودها باقتدار الملك في دعم واسناد القضية الفلسطينية، وأشادا بمواقف الملك في تأمين الدعم المستدام للوكالة. 

من جانبه، أشاد بيكر بجهود الملك والحكومة الأردنية في الوقوف دائما بجانب الأونروا ودعمها بكافة الوسائل والسبل للتمكن من القيام بدورها ومهامها في خدمة اللاجئين.

وثمن بيكر جهود مجلس النواب ولجنة فلسطين في دعم الأونروا في المحافل البرلمانية الدولية، واستعرض بيكر تداعيات قرار وقف تمويل الأونروا على الوكالة والأردن، حيث إن ذلك سيعني توقف الخدمات الرئيسية التعليمية والصحية.

مجلس النواب الأردني وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا اللاجئين الفلسطينيين لجنة فلسطين

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