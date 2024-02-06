"قومي البحوث" ينظم ندوات تثقيفية للأطفال بمعرض الكتاب

نظم قسم التغذية وعلوم الأطعمة في معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث ندوات تفاعلية للتوعية والتثقيف العلمي للأطفال، خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، بالتعاون مع إدارة النشر والإعلام بالمركز، والمركز القومي لثقافة الطفل.

تأتي تلك الفعاليات انطلاقاً من دور المركز القومي للبحوث في نشر ثقافة البحث العلمي وتعريف النشء بأهميته ودور التغذية في الحفاظ على صحة الأطفال ورفع قدراتهم الذهنية والعقلية.

شاركت في ندوة "التوعية والتثقيف" الدكتورة ضحى عبده محمد من قسم التغذية، حيث قدمت شرحاً عن كيفية حساب مؤشر كتلة الجسم وعلاقته بصحة الأطفال، فيما قدمت الدكتورة هاجر فريد حامد البكرى محاضرة عن الحقائق التغذوية، وكشفت الدكتورة أسماء عبدالمحسن رمضان خلال الندوة عن دور وأهمية الكائنات الدقيقة في حياتنا وغذائنا.

أمراض المرتبطة بالغذاء وكيفية التغلب عليها



فيما شارك في الندوة التثقيفية التي عقدت عن "الأمراض المرتبطة بالغذاء وكيفية التغلب عليها" الدكتورة ضحى عبده محمد حيث قامت بالتعريف بحساسية الجلوتين وكيفية التعايش معها، موضحة أن حساسية الغذاء هي نشاط لجهاز المناعة بشكل غير طبيعي نحو أحد أنواع الأغذية مثل المكسرات أو الفول السوداني أو البيض أو اللبن أو المحار أو الجمبري أو القمح ومنتجاته مما يؤدي لحدوث تورم في الفم وحكة في الجلد وحدوث مغص وقيء.

وأكدت أن علاجها الأساسي هو الامتناع عن تناول الطعام الذي يؤدي لهذه الحساسية والعرض على الطبيب المتخصص لتحديد الدواء.

من جانبها قامت الدكتورة سوزان فؤاد سليمان بتسليط الضوء على السمنة والأنيميا في الأطفال، حيث تم تعريف أنيميا نقص الحديد وكيفية علاجها، وكذلك التعريف بالسمنة ومقياسها في الأطفال وأضرارها الصحية عليهم ودور التغذية الصحيحة في الحد منها.



وتحدثت الدكتورة شيماء السيد محمد عن الوجبات السريعة وآثارها الصحية، حيث تم تعريف الأطفال بأضرار الوجبات السريعة على صحة الإنسان حيث تؤدي إلى ارتفاع الضغط وتصلب الشرايين والإصابة بالسكري، مشددة على ضرورة تناول الفواكه والخضروات الطازجة والحبوب الكاملة لصحة الأطفال.